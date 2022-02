¡Rífense! Encuentren al gatito escondido entre los mapaches en este reto visual

Oh, sí… Bienvenidos a otro reto visual acá en Sopitas.com. Ya sabemos que a ustedes, queridos lectores, le late entrarle de vez en cuando a un buen desafío que los ponga a prueba y esta no será la excepción. Atentos que como es costumbre, el asunto no viene nada facilito.

Para la prueba de esta ocasión, deben encontrar a un tierno gatito que está bien camuflado en medio de un montón de mapaches. Pongan toda la atención a los detalles porque el minino se parece bastante a estos simpáticos animalillos del bosque. ¿Listos?

¿Pueden encontrar al gatito entre los mapaches?

Que se arme el reto visual del día. Si ya andan medio cansados de ver puro meme en internet (aunque no lo crean, hay quienes se hartan de ello), entonces acá les traemos un desafío chido para que pongan a prueba su sentido de la vista de atención a los detalles.

La imagen de esta ocasión es del ilustrador húngaro Gergely Dudás, nuestro buen amigo Dudolf, quien de nuevo no nos pone un challange sencillito. Pero ese es el chiste; que le entren sin medio a lo complicado. Como dijimos, ahora deben hallar a un gatito entre el montón de mapaches.

Y para que la cosa se ponga más emocionante, ¿les late si le metemos algo de tiempo? Intenten completar el reto en menos de 30 segundos. Ahora sí, rífense como los grandes.

Aquí la solución al reto visual del gatito

Les dijimos que no estaba nada sencillo este reto visual. Pero relax; acá igual nos tardamos un rato, jeje. Échenle una segunda vez y si quieren, agréguenle unos segunditos más al tiempo para que no haya tanta bronca. Si ya de plano no se pudo, a continuación les dejamos la solución al desafío.

Recuerden que acá en Sopitas.com, tanto en nuestro sitio como en las redes sociales, les traemos los mejores retos visuales para que pasen el rato y de paso, se los rolen a sus amigos, familia y conocidos. ACÁ encuentran este y otros desafíos que hemos publicado antes.

¡Nos vemos en el próximo reto visual!