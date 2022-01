¡Rífense! Encuentren el corazón escondido entre los caracoles en este reto visual

¿Listos para un nuevo reto visual? Sí, lo sabemos: vienen con ganas de rifársela y pasar el rato (porque no todo en el internet son memes, jeje) y por eso, acá les tenemos listo un desafío de esos que están bien entretenidos… pero nada facilitos.

Pues bueno, a darle que pa’ luego es tarde. En esta ocasión, el asunto es encontrar un pequeño corazón escondido entre un montón de coloridos caracoles. Pónganse vivos, échenle atención veamos si es cierto que se saben varias. ¡Venga!

Encuentra el corazón entre los caracoles

Una vez más, para el reto visual del día, les traemos una imagen el buen Gergely Dudás, el siempre creativo ilustrador húngaro conocido como Dudolf. Como ya les mencionamos, la cosa está en encontrar un pequeño corazón que está por ahí, bien camuflado entre los caparazones de todos estos caracoles.

Y sí, no está nada sencillo esto, pero confiamos en que la saben como los grandes. Eso sí, ¿les late si le ponemos emoción al asunto? Intenten completar el reto en menos de 30 segundos. Prepárense y bien atentos que acá va la imagen. ¡Rífense!

Acá la solución al reto visual

¿Qué tal les fue? Se los dijimos: no estaba para nada sencillito, pero no se desanimen… si no se pudo en la primera, dense chance e inténtelo de nuevo una vez más. Por experiencia, sabemos que el truco no sale luego luego jeje. Ya si de plano no se puedo, acá les dejamos la solución al reto visual del día.

Recuerden que ACÁ EN SOPITAS.COM, tenemos un montón de desafíos de este tipo para que pasen el rato a gusto y se los rolen a sus amigos y conocidos a ver si ellos le saben a esto. ¡Nos vemos en el próximo reto visual!