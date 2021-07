RETO VISUAL: ¿Puedes encontrar al gatito entre el montón de búhos?

¡Bienvenidos a un nuevo reto visual! Sí, aunque no lo crean, hay personas que de repente se cansan de navegar en redes sociales y ver memes. Suena raro, pero pasa. Entonces, si andas en esas y entraste a esta nota, es porque tienes ganas de distraerte aunque sea con un sencillo pero entretenido desafío.

Para esta ocasión, nos sumergimos en el internet de las cosas y encontramos este challange bastante tierno y cool para que ejercites la vista (y de paso, ver qué tan atento andas con los detalles a tu alrededor). ¿Puedes encontrar al gatito entre esta parvada de coloridos búhos? Parece fácil, pero no te creas, eh.

Encuentra al gatito entre todos estos búhos

Ahora sí, que se arme… Como dijimos, el reto visual que te traemos en esta oportunidad parece sencillo, pero no debes irte con la finta. 😯 El ilustrador húngaro Gergely Dudás -para los cuates, Dudolf– diseñó este desafío y fiel a su estilo, le puso bastantes colores para despistarnos.

Y no solo pues entre estos curiosos búhos, los cuales hacen todo tipo de muecas y miradas, hay un gatito bien escondido que está pasando desapercibido. ¿Lo puedes encontrar? A ver, ráscale y encuentra al michi. Para ponerle algo de dificultad, intenta completar el reto en menos de 20 segundos. Acá te dejamos la imagen. ¡A darle! 🐤🐤🐈🐤🐤

¡Aquí está la solución!

Qué tal, ¿cómo te fue? ¿verdad que no estuvo nada fácil? Bueno, si aún no pudiste hallar al gatito, inténtalo una vez más y ahora échale unos 30 segunditos al reloj…. Ahora bien, si ya de plano no pudiste encontrar al michito y si ya te desesperaste (no hay bronca, es válido) a continuación te dejamos la solución.

Como dijimos, no estaba tan fácil. Ahora, pásale este reto visual a tus amigos, familia, la novia, el novio o a quien creas que se rifará resolviéndolo. POR ACÁ te dejamos más entretenidos desafíos para pasar el rato.