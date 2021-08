¿Puedes encontrar el trébol de cuatro hojas en este jardín lleno de cerditos?

¡Es momento de entrarle a un nuevo reto visual! No todo en internet son memes y videos chuscos. Sabemos que a algunos lectores les gusta probar suerte con uno que otro desafío y como siempre, por acá les traemos uno que los tendrá bien entretenido por un bien rato.

Precisamente es suerte -y muy buen ojo- lo que necesitarán para poder resolver el reto que los mostraremos a continuación. ¿Pueden encontrar el trébol de cuatro hojas que se encuentra en este jardín lleno de curiosos y coloridos cerditos? Veamos qué tan finos andan de la vista.

Encuentra el trébol de cuatro hojas en el jardín de los cerditos

Para el nuevo reto visual, recogemos una imagen del siempre confiable Gergely Dudás, el famoso ilustrador mejor conocido en el mundo como Dudolf. Como ya es costumbre, el también diseñador comparte un dibujo lleno de colores llamativos, dibujos adorables y mucho ingenio para armar el desafío.

En esta ocasión, como ya mencionamos, deberán encontrar el trébol de cuatro hojas entre otro montón de plantas y cerditos que se andan paseando por ahí. Y la verdad, como este reto no esta para nada sencillito, vamos a ponerle uno 35 segundos al reloj para que te rifes. ¡Ahora sí, a darle!

Acá te mostramos la solución

¿Lo lograste? ¿Verdad que no estuvo nada fácil? Pero no te desanimes porque acá tampoco lo logramos a la primera jajaja seguro no eres la única persona a la que se le complicó. Échale una vuelta más, ponle mucho ojo e inténtalo. Ya si de plano no se pudo, a continuación te dejamos la solución al reto visual del trébol y los cerditos.

Recuerda pasar este challange con tus amigos, familia, compañeros del trabajo o la escuela para ver si es cierto que ellos se la saben en esto de los retos visuales. POR ACÁ te dejamos más desafíos de este estilo para que te eches algunos cuantos y ejercites la mente.