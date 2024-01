Sí, sigue la polémica con la reventa de roscas del Costco. Uno de los tantos revendedores que se han dado a conocer en estas fechas, ya se volvió viral en TikTok por defender la práctica de acaparar las roscas de reyes para luego venderlas a un mayor precio.

Se trata del usuario de TikTok jesusamiestilo, quien anduvo muy activo en estas fechas de Reyes Magos, primero por defender a los revendedores y ahora por confesar que no logró vender todas las roscas que compró. El punto es que le echó la culpa al “hate” desatado en redes sociales contra los revendedores.

Revendedor de roscas del Costco no vendió todas y culpa al “hate”

“Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda. Yo lo que hice fue que no gasté dinero en Navidad ni nada para poder juntar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito dinero. No entiendo a la gente por qué se enoja tanto. Si uno le busca, todo es trabajo, mientras no robe, todo es trabajo”.

Con esas palabras se volvió viral el buen Jesús al defender a los revendedores de rosas de Reyes del Costco. Ese video lo subió días antes del 6 de enero.

Pero el mero Día de Reyes subió uno más contando que ya estaba preocupado porque nomás no se le vendían las roscas. “Sí me agüita porque la gente ha tirado mucho hate y han hecho que los demás no quieran comprar. Me agüita porque vamos a perder dinero“.

En otro video, Jesús confesó que la rosca en Costco vale 369 pesos, mientras que él la vendía en 500 pesos (¡ájale!). Y sí, ante los comentarios de otros usuarios alegrándose porque no vendió todas sus roscas, subió más videos intentando defender lo que hace.

Incluso respondió a quienes aconsejan no apoyar el “emprendimiento” de las roscas de Costco y mejor apoyar a una panadería local. “Yo también soy local, soy de aquí de México, ¿por qué a mí no me apoyan?”

La polémica de los revendedores de roscas en Costco

Acá el tema es que hay voces a favor y en contra: unos dicen que sí, finalmente comprar y vender a un mayor precio es lo que hacen todas las empresas o tiendas, y nadie debería enojarse.

Peeeeero aquí viene la contraparte. Hay quienes argumentan que una cosa es el comercio y otra distinta acaparar todos los productos de un lugar al que todos tenemos derecho y posibilidad de ir, dejando sin productos a la demás gente, para luego venderles más caro por algo que pudieron comprar al precio regular.

El escenario es simple: vas al Costco por una rosca de 369 pesos para tu familia, pero al llegar te dicen que ya no hay porque unos cuantos revendedores se las llevaron todas. Sales y ves un puesto de uno de esos revendedores y te ofrecen una rosca, pero ya no en 369, ahora en 500 pesotes (mínimo). ¿Te parece justo?

Imaginémoslo con otro ejemplo. Tu taquería de confianza vende tacos a 20 pesos cada uno. El taquero va a una carnicería, compra la carne y las verduras, prepara los tacos y te los vende para generar una ganancia: eso es comercio.

Pero imagina que antes de ti, alguien le pide 500 tacos, así que cuando tú quieres comprar, ya no hay. Ese alguien pone otro puesto, pero en lugar de darte los tacos en 20 pesos, te los da en 50… ¿Ves la diferencia? Ese es el problema y la molestia contra el acaparamiento de una mercancía o producto.

Caray, es lo mismo que hacen los revendedores en los estadios de futbol o conciertos y a ellos nadie los defiende diciendo que es un trabajo honesto, ¿no crees?

La mayoría de los comentarios están en contra de los revendedores

En fin, la mayoría de los comentarios que nos topamos en los videos de Jesús son de gente alegrándose porque no logró vender todas las roscas que compró:

“Que bueno, ya que ustedes revendedores nos dejaron sin probar una rosca de Costco“

“Jajajaja adoro los finales felices”

“No te confundas, el problema principal no es la reventa que hacen, es el acaparamiento para manipular el precio y controlar la oferta“

“Excelente, yo también me awite porque no alcance rosca en el Costco”.

Esa clase de comentarios explican por qué la reacción fue igual de positiva con el video de una mujer a quien le quitaron todas las roscas que pensaba acaparar para luego revender.

