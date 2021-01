Y a todo esto, ¿qué representa la Rosca de Reyes y cuál es su significado?

Estamos a unas horas para que lleguen los Reyes Magos a los hogares de miles de niños, y si algo no puede faltar en esta fecha tan especial –además de los regalos, claro– es la tradicional rosca. No podríamos comprender la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar sin este platillo en las mesas de las familias mexicanas, aunque más allá de ser un pan delicioso, guarda un origen muy interesante y que quizá muchos no conocían.

A lo largo de los años hemos visto cómo a diferentes panaderías se les ha ocurrido experimentar con la rosca, cambiando sus sabores y elementos para crear cosas super locas y ricas –la verdad–. Sin embargo, esto también ha traído la crítica de miles de personas, quienes no solo ven esto como un simple bollo que nos comemos para cerrar el maratón Guadalupe-Reyes –y para comer tamales el Día de la Candelaria–, sino que tiene connotaciones religiosas que acá les contaremos.

El origen de la rosca de reyes

Existen diferentes versiones sobre el origen de la Rosca de Reyes, pero la más aceptada y de acuerdo con el gobierno de nuestro país es que todo esto inició en la Edad Media (siglo XIV) en países europeos como Francia y España, cristianizando la costumbre de elegir a un rey de las fiestas e inspirándose en el Libro de Eclesiástes en la Biblia. En aquel entonces escondían en el pan una haba, y con ella se sabía quien se coronaba como el mero mero de las fechas.

Con la conquista, esta tradición llegó a México gracias a los misioneros y se estableció definitivamente durante el Virreinato. Pero con el paso del tiempo se le dio otro significado, pues la Iglesia Católica celebra con este pan La Epifanía, vocablo griego que significa manifestación o aparición, para recordar la revelación de Jesús ante los Reyes Magos. Y es aquí donde surgen la historia sobre estos personajazos que obviamente debemos recordar.

Los elementos del pan

Lo que todos sabemos es que de Persia salieron los Reyes Magos a para ir a adorar al Niño Jesús a Belén y según la tradición mexa, son ellos quienes traen los regalos a los niños, como alguna vez lo hicieron con el niñito al llevarle tres ofrendas que incluían oro, incienso y mirra. Pero aunque no lo crean –porque probablemente no parece–, la rosca en sí significa un montón de cosas, pues es esa Epifanía hecha comida.

La forma ovalada del pan representa el amor infinito de Dios, ya que no tiene principio ni final. Además, la fruta que contiene representa las joyas de las coronas de Melchor, Gaspar y Baltazar. Los colores del acitrón y el ate (rojo y verde) simbolizan el amor, la paz y la esperanza. Como ya lo mencionábamos, antes se escondía una haba, que en la tradición católica es la huída de José y María para esconder al niño Jesús y ponerlo a salvo de la persecución del rey Herodes.

Años después se cambió este fruto por un muñeco de porcelana y más tarde por uno de plástico, pero por otro lado los dulces o frutos cristalizados son las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús y hasta cortar la rosca con un cuchillo significa el peligro que corría el niñito. Como podrán darse cuenta, cada elemento e ingrediente en este pan tiene una razón de estar.

La polémica con… Baby Yoda

Esto no representa un simple pan para todos los creyentes más fieles en el catolicismo, es por eso que no debería sorprendernos que pegaran el grito en el cielo cuando a alguien (por cierto, una persona muy ingeniosa) se le ocurrió poner al carismático y adorable Baby Yoda –porque aún no nos acostumbramos a decirle Grogu– dentro de la Rosca de Reyes, pues para ellos fue un verdadero insulto incluir al personajazo de The Mandalorian.

Según Milenio, Eduardo Hernández, presidente del Frente Nacional por la Familia en el sur declaró que la aparición de este pequeñín verde fue básicamente un insulto para lo que ellos creen y al mismísimo Niñito Jesús:

“Se trata de un ataque a los valores familiares, es un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la sagrada familia. Es un deterioro de los valores de la familia porque son personajes ficticios, donde estamos enseñando a los niños que podemos estar como valor de familia a una historieta como personajes de Star Wars y no le damos el valor adecuado al nacimiento del niño Dios”.

¿Era para tanto ver a Grogu en la rosca?

Y sí, sabemos que quizá están exagerando un poquito, porque nadie está diciendo que Baby Yoda/The Child/Grogu –o como quieran llamarlo– sea el nuevo Niño Dios, simplemente lo usaron para adornar una rosca que seguramente cualquier fanático de Star Wars compraría en estas fechas. Pero como podrán darse cuenta, para los católicos cada elemento representa un pasaje importante en la historia de su religión.

Nunca estaremos de acuerdo, porque como dicen por ahí, en la mesa no se habla de política, religión o futbol porque terminamos agarrándonos del chongo. Ahora sí que lo único que nos queda en este caso es disfrutar de este pan que solamente podemos comer en estas fechas y no importa si adentro se esconde un personaje de televisión o el Niñito Jesús, el fin es el mismo: reunir a las familias y entrarle a este delicioso platillo.