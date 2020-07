Tipazo: Ryan Reynolds ofrece 5 mil dólares para ayudar a una chica a encontrar su oso de peluche

Muchos poseemos objetos tan preciados y amados que daríamos lo que fuera con tal de nunca perderlos. Eso nos lo dejó en claro una chica que recientemente perdió un oso de peluche, el cual pudo recuperar gracias a la ayuda de Ryan Reynolds, quien pagó 5 mil dólares para que la jovencita pudiera tener a su amigo de felpa de vuelta.

Probablemente les saltó el hecho de que el actor conocido por cintas como Deadpool, haya ofrecido más de 110 mil pesos por recuperar un oso que ni era de él. Sin embargo, la historia es más tierna de lo que imaginan, ya que la búsqueda del peluche logró que una chica pudiera recordar a su madre por más tiempo.

El oso fue robado hace unos días

Hace unos días se dio a conocer la historia de Mara Soriano, una chica de Vancouver, Canadá, que sufrió el robo de una mochila. El crimen ocurrió cuando Soriano le habló a un amigo para que la ayudara con la mudanza, algo que el joven accedió a hacer sin ningún problema.

La cosa es que cuando el chico iba a casa de Mara, éste se accidentó en su bicicleta, por lo que le llamó a su amiga para que lo fuera ayudar. En ese lapso de tiempo la joven dejó una mochila que contenía un iPad, un Nintendo Switch, cheques en blanco, su pasaporte y el oso de peluche, afuera de su casa y sin avisar que cuidaran el paquete.

Era un recuerdo muy valioso para ella

Sorprendentemente a la joven no le importó el contenido de la mochila más que el oso de peluche que iba ahí dentro. Y es el juguete en cuestión contiene una nota de voz de su madre que había fallecido hace un año a causa del cáncer, por lo que el oso era el único objeto que unía a Mara con su mamá, a quien extraña mucho.

La chica se viralizó gracias a una cadena de televisión que difundió los intentos desesperados de la chica para recuperar a su oso, los cuales iban desde repartir volantes hasta buscar en grandes vertederos de basura. La historia por ende llegó a muchas personas, una de ellas fue Ryan Reynolds, quien conmovido ofreció 5 mil dólares a quien regresara al oso a su dueña.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

Gracias a Ryan Reynolds el oso ha logrado regresar a casa

A pesar de todo pronóstico, Reynolds dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el oso había regresado a los brazos de Mara Soriano, quien movilizó a muchísimas personas en redes sociales para recuperar el preciado recuerdo que tiene de su mamá.

“A la persona que tomó el oso, gracias por mantenerlo a salvo. Vancouver es asombroso”, escribió Ryan Reynolds al citar el tuit de Mara donde aparece abrazando al oso de peluche que estuvo buscando a través de internet con el hashtag #FoundMarasBear. Un final feliz para una gran historia.

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

Muchos han aplaudido lo que hizo Ryan Reynolds

Como era de esperarse, muchas personas aplaudieron el gesto que tuvo Ryan Reynolds hacia Mara Soriano, pues sin conocerla el actor accedió a ayudarla con tal de que tuviera su oso de peluche de regreso. Un acto de bondad que nos dio un rayito de luz en este espantoso 2020, demostrando que la gente buena aún existe.

Ryan Reynolds ayudó a que esta historia tuviera un final feliz. pic.twitter.com/2vv9IIbzqO — HYPE Podcast 🎙🏖 (@elhyp3) July 29, 2020

Ryan Reynolds ofreció 5 mil dólares por redes para que devolvieran a una chica de Vancouver su osito de peluche. Al parecer fue robado y tenía una grabación de la voz de su madre fallecida diciendo “Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Siempre estaré contigo”. ¡Y ya apareció! pic.twitter.com/Re6uSkMERP — Alex Montiel (@AlexMonthy) July 30, 2020

A teddy bear carrying the audio of a dying mother’s final message to her daughter has been safely reunited with its owner. Mara Soriano played the recording after getting the bear back on Tuesday. https://t.co/NKsxkjkfLR pic.twitter.com/DfyuzVbtUs — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) July 29, 2020

*Todos llorando en 3…2…1…*