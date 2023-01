Hoy primer día del año inicia un nuevo ciclo y con él la posibilidad de transformarnos y de construir la vida que queremos y que necesitamos. Y qué mejor manera de empezar que con algunos de los mejores poemas del mundo.

Una colección de versos escritos por artistas que nacieron con la posibilidad de hacer cantar las palabras.

Letras que nos permiten atestiguar de cerca el arte en su forma más pura, que nos permite navegar en las profundidades de nuestras emociones y nuestras desavenencias.

Y es que aunque no esté en los propósitos de la mayoría de las personas, la poesía es la solución perfecta para todas aquellas personas que se sienten a la deriva y pretenden tener un espíritu robusto plagado de metáforas y belleza.

La poesía es la respuesta para el 1 de enero (y también para los otros 364 días del año)

Los poemas están hechos de ritmo, metáfora y armonía. Son el arte verbal por excelencia; una licencia que nos hace entender cómo interactúan las realidades que nos rodean.

Según las palabras de Pablo Boullosa, para comprender el intricado universo de este tipo de composiciones literarias tenemos primero que saber que:

Por eso, solo los poetas comprenden que una sombra puede ser destellante u obscura, según la vea cada quien. Y es que en la poesía los adjetivos se convierten en verbos y los árboles en metáforas de nuestro lado oculto.

En palabras de los expertos, el acto poético se describe como la bella representación de una cosa o una cosa bellamente representada.

Esto sucede, entre otras cosas, porque el lenguaje, una azarosa combinación de sonidos, tiene la capacidad de emocionarnos.

Unas cuantas palabras dichas no cambian la realidad, pero si pueden alterar nuestro mundo interno. Incluso el tono con el que alguien dice nuestro nombre puede trastocar nuestros sentimientos, bueno pues de eso se trata la poesía.

Dicho eso, aquí les dejamos nuestra selección de poemas para empezar el año. Nuestra recomendación es que los lean con cuidado, en un ambiente silencioso.

Hay que estar preparados para no entender porque las palabras tienen sentido y sonido, quieren decir algo y suenan a algo.

Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestás tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres.

1.

He decidido que durante todo el año

aparcaré mis vicios en el estante.

Seguiré un camino más piadoso y sobrio

y amaré a mis vecinos como a mí mismo,

excepto los dos o tres de siempre

a los que detesto tanto como ellos me odian.



2.

He decidido que jugar a los naipes es malo,

sobre todo con cartas como las que me suelen tocar.

Puede desplumar una cuenta bancaria sana,

así que renuncio a estos placeres terrenales

excepto —y aquí no veo pecado alguno—

cuando otros reclamen ‘mi presencia’.



3.

He decidido que votos como estos, aunque

formulados con ligereza, son difíciles de mantener.

Por tanto los acometeré poco a poco,

no sea que mis recaídas acaben por hundirme.

Un voto al año me sacará del paso

y comenzaré con el Número Dos.