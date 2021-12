Los güeros también lloran: Sergio Mayer cuenta lo dura que fue su infancia al crecer en Iztapalapa

Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros… Sergio Mayer anda en el ojo del huracán desde hace meses por cualquier cosa que diga (literalmente, lo que sea). Ya sea porque recibe doctorados o se agarra a palabras con youtubers, el exgaribaldi siempre está dando de qué hablar. Y por supuesto que esta vez no es para nada la excepción.

Como si de tratara de un melodrama de dicha empresa de televisión con rosas blancas y airecito, Sergio Mayer aprovechó su participación en un programa de radio para contar la dura infancia que tuvo al ser un niño “güerito” y crecer en Iztapalapa, pues aparentemente el ser blanco le provocó tener problemas con “la raza” de dicha alcaldía. ¡No es broma!

Sergio Mayer contó lo dura que fue su infancia al ser un niño güero en Iztapalapa

Fue en una entrevista para La Caminera, programa conducido por el buen Capi Perez, donde Sergio Mayer dijo que su infancia fue complicada porque nació en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, por el Cerro del Peñón en Iztapalapa, y al ser de tez blanca constantemente tenía muchas broncas “con la banda que es de donde crecimos mis hermanos y yo”, por lo cual desde niño aprendió a defenderse.

“No me da pena decirlo, de allá venimos y estudié en la escuela Manuel C. Tello, una escuela de gobierno. Nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo”, dijo el ex-intérprete de “Banana” asegurando que tanto a él como a sus carnales a cada rato se los agarraban de bajada, por lo que no les quedaba de otra más que ponerse pilas y echarse a correr.

Y pues mejor cambiemos de tema

Ya entrados en el tema de Mayer, el exdiputado habló de su aparición en el reciente libro de Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’, donde la periodista e investigadora en el tema del narcotráfico en México lo vinculó con ‘La Barbie’, capo que invitaba a Sergio y a su esposa, Issabela Camil, a fiestas en la playa.

Sergio Mayer dijo que respeta a Hernández y su labor en el periodismo, pero que las fuentes que usa en su libro no son muy confiables pues dice que además de que no hay una investigación en su contra, probablemente el testigo que Anabel Hernández consultó lo pudo haber confundido con su amigo y compañero de Garibaldi, Charly López, quien sí reconoció haber conocido al narcotraficante. ¿Será?