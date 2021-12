Fíjate, Paty: ¿Por qué Sergio Mayer atacó al youtuber Javier Ceriani?

Hay tiro, señores… Parece que a Sergio Mayer no se le da muy bien eso de controlar su enojo, pues apenas le dicen algo y ya casi se quiere agarrar a trancazos con los demás. Y aclaramos que esto no lo decimos nomás por tirar veneno, sino por lo recientemente ocurrido con el youtuber Javier Ceriani.

Seguramente –y si se la viven todo el día en redes sociales– ya saben de qué hablamos, pero si no entonces sigan leyendo que el chismecito está bueno (ni se hagan que bien que les gusta). Resulta que en Estados Unidos, Sergio Mayer y Javier Ceriani se hicieron de palabras luego de que al exdiputado le preguntaran de sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Sergio Mayer apareció en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’

Pero vamos por partes para entender mejor lo que pasó: en los últimos días el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, de la periodista Anabel Hernández, comenzó a hacer mucho ruido luego de que en sus páginas aparecieran los nombres de varios personajes de la farándula mexicana que tienen amistad u otro tipo de conexión con miembros del crimen organizado.

Figuras como Galilea Montijo, Ninel Conde, Alicia Machado, el payaso ‘Platanito’ y claro, Sergio Mayer, entre otros más aparecieron en la investigación de Anabel Hernández –considerada una de las mejores periodistas de investigación sobre el narcotráfico en México–. Algo que nos regaló videos con lágrimas y posturas por parte de algunos involucrados.

Sergio Mayer y su esposa, Issabela Camil, fueron ligados a “La Barbie”

En el caso de Sergio Mayer, el exgaribaldi negó todo y afirmó que el libro de Hernández sólo pone en riesgo su vida y la de su esposa, Issabela Camil, quien también aparece en el libro. Y es que de acuerdo con Anabel Hernández, tanto Issabela como Sergio asistían a fiestas privadas organizadas por Édgar Valdéz Villarreal “La Barbie”, quien fuera jefe de sicarios de “El Chapo” y del cartel de los Beltrán Leyva.

Ya entrados en contexto, vamos con el tema de Ceriani: Sergio Mayer e Issabela Camil asistieron a un evento en Estados Unidos, donde hubo varios reporteros y periodistas. Entre ellos se encontraba el youtuber Javier Ceriani, quien en los últimos años ha aumentado su popularidad gracias a su programa ‘Chisme No Like’ donde a veces tiene exclusivas que ni nuestra querida Pati.

El youtuber Javier Ceriani le preguntó al respecto y a Sergio Mayer no le gustó

Total que a Ceriani se acercó a Mayer para preguntarle sobre el tema del libro de Anabel Hernández, algo que al parecer no le agradó para nada ya que el cantante de “La Ventanita” se puso a la defensiva y le contestó algo como “y qué esperas que te diga” mientras se alejaba. El youtuber lo persiguió e indicó que Sergio huía para ‘no dar la cara’ y pues que Mayer se prende más.

Pero el problema no fue ese, sino que Issabela entró al quite e insultó al youtuber llamándolo “basura” y “porquería”. En el video que les dejaremos a continuación se puede ver cómo se dio la pelea entre estos dos, quienes casi se agarran a trancazos en el lugar y luego de decirse de cosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Al final la cosa no quedó solo en palabras. O al menos así lo dijo Javier Ceriani, quien indicó que Sergio Mayer lo agredió físicamente y por ello impuso una demanda en Estados Unidos, país al que el exdiputado –quien afirma no le faltó el respeto al youtuber y sólo le dijo que no insultara a su esposa– deberá de ir el próximo año para responder por lo ocurrido.