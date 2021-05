Ay, el desamor: Esta es la razón Luis Miguel y “Erika” (Issabela Camil) terminaron su relación

Ya andamos bien entrados en la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie y poco a poco vamos hilando la historia que nos dejó bien picados al final de la primera temporada. Eso sí, con la nueva tanda de capítulos se van abriendo otras incógnitas sobre la vida del icónico cantante.

Por supuesto, como cada domingo que se libera un episodio nuevo, surgen las comparaciones entre el programa y la vida real. En ese sentido, con la segunda entrega de capítulos, una de las preguntas que están apareciendo entre los fanáticos es qué pasó realmente con la relación entre Luismi y Erika, el personaje basado en Issabela Camil e interpretado por Camila Sodi.

Una de las relaciones amorosas que más nos llamó la atención durante la primera temporada, fue la que “El Sol” (en la piel de Diego Boneta) se involucraba con Erika. Ambos comienzan una relación después de que se vuelven a encontrar y todo parece ser miel sobre hojuelas.

Sin embargo -ALERTA DE SPOILER si no has visto los nuevos episodios-, en la segunda temporada estamos viendo la evolución y aparente final de esta etapa en la vida de ambos. Tras el fallecimiento de su padre y con las dudas sobre el paradero de su madre, Micky está más enfocado en resolver esto último e incluso descuida un poco su carrera y sus relaciones personales.

La obsesión por encontrar a su mamá lo ha distanciado de Erika, quien intenta acercarse y ayudar a su pareja. Luismi se muestra distante e ignora la buena voluntad de ella. Harta por la actitud del cantante, la actriz le dice que una amiga la invitó a Nueva York y se irá porque él básicamente no la toma en cuenta para nada ya. Ni siquiera le platica sus planes sobre la búsqueda de su madre o qué pasa con sus hermanos.

En una breve pero tensa discusión, Luis Miguel, con una expresión de enojo, le dice que tiene razón y que no sabe para que se queda. Y así, sin más, parece que la relación se quiebra y llega a su final. Aunque no se dicen formalmente “esto se terminó”, la posibilidad está más que cantado porque incluso la misma Camila Sodi se despidió del personaje en redes sociales.

Como es bien sabido, Luis Miguel a lo largo de su carrera ha sido muy hermético al revelar su vida privada. Lo mismo pasa con Issabela Camil, quien en diversas ocasiones ha comentado que no le interesa lo que pase en las serie y que muy difícilmente externará su versión de los hechos.

Para la realización del programa, ella tampoco dio testimonios, por lo que seguramente todo lo que hemos visto se acercaría más a la interpretación del cantante que de la propia actriz. Pero bueno, eso no quiere decir que otras personas alrededor de lo que alguna vez fue la pareja, no hayan dado su versión de los hechos.

Tony Starr, la madre de Issabela Camil, reveló a Ventaneando (ahora sí que “Fíjate, Paty”) que la pareja se habría separado debido al ritmo de vida del cantante. Y aunque su relación duró prácticamente siete años, nunca estuvieron dispuestos a casarse o a dar el siguiente paso en su relación. Fue Camil quien terminó todo, al parecer.

Ahora bien, la madre de la actriz no ha sido que ha dado un testimonio sobre el rompimiento. Lucía Miranda, la viuda de Hugo López -ex manager de Luismi- también explicó que en alguna ocasión, Issabela le comentó que ya estaba harta de la vida que llevaba con el ídolo mexicano.

“Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía ‘Lucía, ya no aguanto más’, porque todas las chicas (andaban) ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije ‘Déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no, vas a sufrir mucho’. Bueno, se pelearon y no volvieron”, comentó Méndez a la revista Quien.