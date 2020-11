¡Es sin miedo al éxito! Acá las 5 apuestas de Claro Shop para Buen Fin

Pues bueno, ya casi una semana desde que inició el Buen Fin más largo, casi dos semanas de duración, y como todos sabemos es el pretexto perfecto para realizar las compras navideñas.

Y es que, a poco no te ha pasado con los intercambios: nos dan una lista de 3 deseos y como todo lo dejamos a la mera hora, no encontramos ninguno de los regalos y terminamos aplicando la vieja confiable: una bufanda multicolor. No es que esté mal, pero seguramente no es el regalo esperado.

Pero, ¿qué crees? Claro Shop te echa la mano para que te luzcas esta Navidad, así que no se diga más, que paaasen las promociones.

Más de 500 mil productos originales

Así como lo lees, y con hasta 40% en telefonía, hasta 50% en electrónica, hasta 20% en videojuegos, hasta 60% en ropa, hasta 50% en pantallas y muchas otras. ¡Ay Papantla, tus hijos vuelan! Dijeran por ahí.

Hasta 36 meses con Recibo Telmex

Oye, pero eso no es todo, si eres cliente Telmex (guiño, guiño) también te da la opción de pagar tus compras y diferirlas hasta en 36 mensualidades con cargo a tu recibo. No tienes de qué preocuparte, ya que autorizan de forma rápida tu compra y tu primer pago lo realizas hasta el siguiente mes. Nada mal, ¿verdad? Te recomendamos echarle un ojo, seguro encontrarás algo que te hará quedar bien con los suegros, tu pareja, familia, amigos o simplemente para consentir al “michi” o al “perrihijo”.

Promociones a meses sin intereses

Aquí encontrarás todas las promociones bancarias que tendrán del 9 al 20 de noviembre de 2020. ¡Vas! Aprovecha todas las promociones que tienen y haz tus compras. Échale ojo y ahí nos cuentas qué tal.

Todo al alcance de tu mano

Para que te enteres de todo lo que Claro Shop tiene disponible, descarga la nueva App oficial (disponible para Android y iOS) en la que podrás hacer tus compras de manera fácil, rápida y segura, monitorear el estado de tus pedidos y calificar los productos que ya compraste.

¿A quién no le caería bien una lanita extra?

Claro Shop te da chance de crear tu propia tiendita en línea donde puedes vender a millones de clientes potenciales con tarifas especiales de envío, publicación gratis, fullfilment (almacenan tu producto en bodegas y lo entregan de forma express), puedes vender con cargo a Recibo Telmex y todas las formas de pago; además contarás con atención personalizada por parte del equipo comercial.

*Contenido coproducido con Claro Shop