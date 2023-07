Lo que necesitas saber: El mercado de los tenis... digo, sneakers mueve cifras inimaginables. Por ejemplo, unos Air Jordan 1 del 85 fueron subastados en 560,000 dólares.

En esta loca época en la que ya se hacen tenis (bueeeeno, sneakers) de casi cualquier cosa, la banda coleccionista puede hacerse de un par bastante raro, el cual –en su momento– fue un obsequio para unos cuantos: unos sneakers de Apple.

¿?… aunque no lo crean. Sí existen y sí están a la venta. Para hacerse de ellos sólo tienen que desembolsar 50, 000 dólares cerrados… no más, ya que, aunque la transacción es por medio de la casa de subasta Sotheby’s, el precio es fijo y no habrá puja de por medio. Sólo pasar la tarjeta de crédito y listo.

Sneakers de Apple / Foto: Sotheby’s

Sneakers de Apple sólo fueron entregados a empleados

De acuerdo con la publicación hecha por Sotheby’s, el par de sneakers de Apple fue manufacturado a mediados de los 90. No fue puesto a la venta, ya que se hicieron única y exclusivamente para empleados de la empresa… y ni siquiera para todos: sólo para los que asistieron a una Conferencia Nacional de Ventas que se realizó hace más de 30 años.

Y en eso consiste la rareza del par de sneakers: si bien se han vendido ropa y accesorios relacionados con Apple, estos tenis fueron regalo de la marca a un selecto grupo de empleados.

Sneakers de Apple sólo se entregaron a empleados en los 90 / Foto: Sotheby’s

“Como nunca llegó al público en general, este par de sneakers en particular es uno cuya existencia es algo oscura y muy codiciado en el mercado de reventa”, asegura Sotheby’s.

Apple vende ropa y accesorios relacionados con la marca, pero nada como esto

Como se puede ver en imágenes, el par de sneakers de Apple es predominantemente blanco, lo cual hace que resalte con especial encanto el de la manzanita… sí, ese colorido arcoíris de la vieja escuela, el cual luce tanto en la lengüeta como en una de sus laterales.

Los sneakers de Apple fueron elaborados a mediados de los 90 / Foto: Sotheby’s

Para los más clavados, Sotheby’s ofrece algunos detallitos extra. Tampoco hay mucho qué decir. Sólo que se trata de un calzado deportivo denominado “Omega Sports Apple sneakers”… y que en su caja van con un par de agujetas extras. No blancas, sino rojitas. Ah, claro, son número 10.5 US.

Si ya están con la tarjeta en mano, listos para pujar, piénsenlo, ya que Sotheby’s advierte que este artículo es venta final y no hay devolución… Raro y un poquito riesgoso, ¿no? Pero la vida es un riesgo.

