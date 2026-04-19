Guía de supervivencia para la lluvia morada: Cómo limpiar las jacarandas que inundan calles y caminos

Lo que necesitas saber: Podemos decir que las jacarandas son árboles típicos de la CDMX, pero conforme sus flores y hojas caen, hay que recogerlas para mantener un espacio limpio.

Aunque las jacarandas son verdaderamente hermosas y no hay nada mejor que ver sus flores caer de los árboles en la temporada de primavera, ocasionalmente la cantidad que tenemos es demasiada e inunda los caminos y las calles. Su color azul violeta le da un toque muy particular a la CDMX, pero su gran abundancia puede resultar problemática. Aquí, un grupo de tips para saber cómo solucionar este problema.

Las jacarandas están por toda la ciudad./Imagen Pexels

Los árboles de jacaranda no son nativos de nuestro país. Llegaron a México desde Brasil a principios del siglo XX gracias al jardinero y paisajista japonés Tatsugoro Matsumoto, que vino como invitado para trabajar en jardines de la élite porfiriana. Él se dio cuenta de que el clima mexicano era ideal para el crecimiento de esta especie y hoy proliferan en la capital y otros estados del centro y el sur del país como Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Tatsugoro Matsumoto trajo estos árboles a México desde Brasil./Imagen chapultepec.org.mx

Los paisajes creados por estas flores son todo un espectáculo y ya son un elemento representativo del paisaje capitalino, pero no podemos dejar a un lado el hecho de que estos árboles pierden sus flores y hojas en verdaderos diluvios que dejan inmensas alfombras lilas por el suelo. Si tienes un árbol de jacaranda en tu jardín ya debes saberlo, durante su floración hay que barrer su espacio por lo menos cada tercer día para evitar la acumulación de flores caídas.

Las jacarandas de la CDMX

Hoy en día existen miles y miles de ejemplares de árboles de jacaranda por la Ciudad de México en lugares como la Alameda Central, el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma, Ciudad Universitaria, y de hecho, están distribuidos por todas las alcaldías de la capital. De seguro hay por lo menos uno muy cerca de tu casa.

Crean hermosos paisajes, pero hay que recoger sus flores./Imagen México es Fotografía Facebook

Con sus copas floreadas crean paisajes únicos, pero tristemente llega la temporada en que pierden sus flores y alguien se tiene que encargar de recogerlas. Estas flores caídas no son basura, incluso sirven muy bien como fertilizante, pero al estar en las calles y avenidas de la ciudad, crean algo de contaminación e incluso se vuelven resbalosas y pueden provocar accidentes.

Todos tenemos un árbol de jacaranda cerca de casa./Imagen Mexico Travel Channel Facebook

Por suerte, la ciudad cuenta con un excelente personal de limpieza, pero muchas veces ellos no se pueden dar abasto y hay que echarles una manita. Si tienes jacarandas en tu patio, tu jardín o tu calle, puedes dedicarle un rato a recoger sus flores caídas, que además tienen usos ornamentales, cosméticos, sirven para la aromaterapia y la medicina tradicional.

Tips para combatir la lluvia morada

Si tienes a tu cuidado una jacaranda, lo más recomendable es barrer sus hojas y flores diariamente para evitar que pase el tiempo, se pudran con la humedad y dañen el pavimento. De preferencia usa una escoba de jardín. Para limpiar áreas inaccesibles, lo más recomendable es usar una manguera de presión.

Las flores caídas tienen diferentes usos./Imagen Pexels

No las tires junto con toda la basura. Las flores y hojas son una excelente fuente de materia orgánica para fertilizar otras plantas y hacer composta. En todo caso, apártalas en bolsas o costales y entrégalas a los encargados de limpieza, ellos sabrán qué hacer con ellas.

Entre otros usos, puedes usar las flores en tus propios adornos decorativos o como confeti biodegradable, pero asegúrate de que estén limpias. Aunque las alfombras de flores de jacaranda son increíbles, lo mejor es recogerlas, sobre todo en las calles y caminos, para evitar percances y contratiempos.

Cuidados de los árboles de jacaranda

Aunque estos árboles son fuertes y resistentes, se recomienda regarlos de 2 a 3 veces por semana para mantener húmeda la tierra que los rodea, especialmente si la jacaranda es joven. Si es posible, abona sus raíces con sus mismas flores u otros abonos ricos en nitrógeno y fósforo.

Los árboles de jacaranda requieren de ciertos cuidados./Imagen Pexels

Hay que podar y retirar sus ramas muertas y enfermas para que el árbol concentre su energía, también hay que quitar las que estorben en el paso peatonal o el cableado eléctrico. La mejor época para la poda es cuando finalizan su floración, pero recuerda que, si el árbol está en la calle, necesitas un permiso por parte de tu alcaldía o de SEDEMA.

Si necesitas que las autoridades poden algún árbol en la vía pública puedes pedir informes en las líneas de Locatel: ‘0311 o 55 5658 1111 o haz tu reporte en la página del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)/Locatel con tu cuenta LLAVE CDMX.

Otros usos de las flores de jacaranda

Además de tener una belleza y un color muy particulares, las flores de jacaranda tienen usos medicinales gracias a sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Se pueden preparar en tés e infusiones mezclando las flores y hojas con otras hierbas como la hierbabuena para mejorar la salud intestinal.

Hay que saber aprovechar sus propiedades./Imagen Pexels

Al hervirlas en agua de 10 a 30 minutos se podrás obtener sus compuestos, que servirán para lavar heridas superficiales, llagas, acné y varicela.

Incluso puedes preparar una infusión para utilizarla en un baño terapéutico para aliviar inflamaciones, reumatismo, dolores de huesos y afecciones de la piel. Sus flores también son usadas en la aromaterapia, su olor trae relajación, claridad mental y ayuda a disminuir el estrés.

La primavera se viste de morado./Imagen Mexico Travel Channel Facebook

Entre sus usos cosméticos, una infusión de jacaranda puede ayudar a los cuidados de la piel y sus propiedades también son aprovechadas en cremas y ungüentos. Incluso se pueden usar para preparar mermeladas y aguas frescas.