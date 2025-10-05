Sobre la predicción de la UNAM de cuándo podremos ver una aurora boreal

Lo que necesitas saber: Las auroras boreales se dan en los cielos nocturnos de las regiones más cercanas al norte del planeta, aunque también pueden aparecer en lugares como México.

La aurora boreal es un hermoso fenómeno que por lo general puede ser observado en regiones del hemisferio norte del planeta y es raro que aparezca en lugares como nuestro país, aunque recientemente un modelo de inteligencia artificial de la UNAM ha revelado el año en el que el cielo de México se iluminará de forma asombrosa.

Las auroras boreales y australes son comunes al norte y al sur del planeta./Imagen Unsplash

Este fenómeno visual de coloridas luces naturales que alumbran el cielo nocturno sucede gracias a la interacción de partículas solares con los gases de la atmósfera terrestre. Las que se dan en el hemisferio norte son llamadas auroras boreales y las del hemisferio sur de la Tierra se llaman auroras australes, aunque estas se ven en océanos y territorios poco poblados a diferencia de las boreales.

Estas luces se pueden ver ocasionalmente en estados del norte del país como Baja California, Sonora, Chihuahua o Coahuila, aunque no tienen la intensidad y la duración de las que se pueden observar en territorios del norte del continente como Canadá o Alaska o en países del norte de Europa donde también son comunes.

De vez en cuando pueden verse en lugares como nuestro país./Imagen Puerto Escondido Oaxaca Facebook

Según investigaciones de científicos de los Institutos de Geofísica y de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, las auroras boreales se pueden ver al norte de país en ciclos aproximados de 30 años. Ellos se ayudan de un modelo digital que implementa la inteligencia artificial para determinar la fecha en que las auroras serán visibles en México. Aquí te contamos.

Auroras boreales en México

Así es. Estos espectaculares fenómenos de luz y colores resultan visibles en los territorios con mayor latitud del país y las últimas auroras boreales observadas en cielos mexicanos se dieron en 2024. Su existencia se atribuyó a una fuerte tormenta solar, aunque los observadores de la universidad concluyeron que el fenómeno se da aproximadamente cada tres décadas.

Las auroras se dan por una reacción entre particulas solares y gases de la atmósfera de la Tierra./Imagen Unsplash

Gracias al modelo físico-matemático digital respaldado por IA (machine learning) de los científicos de la UNAM, se pudo determinar que las auroras boreales en latitudes más bajas como nuestro país también se dan de forma natural. Para el hallazgo también contribuyeron investigadores de ocho países diferentes.

Un grupo de científicos determinó el ciclo de las auroras boreales en lugares de baja latitud./Imagen Unsplash

Las auroras boreales se dan cada año en los territorios del norte. Estos nuevos estudios determinaron que en lugares de latitud baja como nuestro país estas luces también cumplen con un ciclo de actividad regular. El estudio se publicó en la revista Space Weather, dedicada a observar y reportar estos fenómenos y otros como la actividad solar o el paso de meteoros alrededor de la Tierra.

¿Cuándo será la próxima aurora boreal en nuestro país?

El grupo de científicos se basó en reportes de avistamientos de auroras boreales en diferentes puntos de latitudes magnéticas bajas en 1938, 1940, 1958 y 1989 y se agrupan según dónde aparecieron.

Según la ciencia, las auroras se dan cada 30 años en países como México./Imagen Unsplash

El instrumento digital les ayuda a determinar el ciclo solar en que suceden. Las de 1940 y 1958 pertenecen a un grupo, mientras que la de 1989 corresponde a otro. Entre ellos hay un intervalo aproximado de 30 años.

Las auroras boreales más recientes se dieron en mayo y octubre de 2024. Entonces el grupo de científicos de la UNAM se dedicó a investigar y a desarrollar el modelo digital que les ayudó a determinar que los ciclos ocurren en una fase positiva de oscilación que tiene el sol con respecto de la tierra.

Las últimas auroras boreales se vieron en 2024 al norte del país./Imagen Unsplash

La predicción indica que la nueva aurora boreal ocurrirá en los cielos mexicanos en el año 2054, durante el ciclo solar 27 o posiblemente el 28, así que habrá que esperar pacientemente o viajar a otras partes del mundo para contemplar estas hermosas luces en el cielo. La UNAM es pionera en la observación de índices solares.