Hay más gente buena: Un taller le arregló su camión después de que saqueadores lo destruyeran

La vida muchas veces es una moneda en el aire. Una moneda que puede caer para tu beneficio, o puede caer del lado equivocado. Desgraciadamente para Edwin García, la moneda le jugó chueco y cuando se accidentó manejando su camión con mercancía a principios de mes, lloró de impotencia al ver que decenas de personas se acercaron para saquear sus productos y dañar su camión en vez de ayudarlo.

Edwin llevaba una carga de pescado fresco en la vía Cartagena-Barranquilla, en Colombia, con el que le da sustento a su familia vendiéndolo a precios justos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, algunos delincuentes inadaptados le robaron todo al aprovecharse de su vulnerabilidad y le dañaron su camión hasta casi dejarlo inservible.

“Por favor, no me quiten lo que tengo”, fueron las palabras de Edwin en el video que muestra como saquean su mercancía. Sin embargo, los ladrones hicieron caso omiso, lo agredieron, y destruyeron su camión para poder agarrar todo el pescado que les fuera posible.

Pasó que en la vía entre Cartagena y Barranquilla se volcó un camión que transportaba pescado. El conductor le pidió a los costeños que llegaron no a ayudar sino a robarlo que se llevaran la carga pero no dañaran su camión que era de él. No les importó.🤬

pic.twitter.com/rztDwCMrPr — Juan Camilo (@JuanCamilo) July 10, 2020

Le robaron todo saqueando su camión

Algunos días después del accidente, Edwin contó en un video los detalles de todo lo que había pasado. Confesó que al principio pensó que las personas lo iban a auxiliar. “Gracias a Dios no me pasó nada, ante todo la salud. Nunca pensé que la gente nos iba a dañar el carro así. Pensé hasta que me iban a ayudar, pero llegaron con unos machetes y me dañaron el carro”, comentó.

Tristemente, también platicó que tras el incidente, se había quedado sin su único sustento. “Me quitaron el sustento de mis hijas y mi único capital. Me dejaron con una mano adelante y otra atrás. A veces uno se lamenta de lo sucedido, los accidentes que pasan en la carretera, lo que pasó en Tasajera. Lo que menos pensé era que me iban a saquear el carro y lo iban a dejar de esa manera”, se escucha decir a Edwin.

El robo al camión de Edwin ya está siendo investigado por las autoridades de Cartagena. El comandante de la Policía, el general Henry Sanabria, anunció que autoridades ya capturaron “a 12 personas y sobre ellos” y que “desarrollarán las acciones penales correspondientes”.

Este video llegó a mi a través de él y su esposa, al Señor Edwin se le volcó su camión lleno de pescados, con el que sostiene su hogar, las personas que llegaron al lugar dañaron su camión y robaron la mercancía… el nos necesita, VAMOS A AYUDARLO!!!! pic.twitter.com/fdTgYS6Ocf — mona (@EnaLCabrales) July 10, 2020

La vida le sonrío a Edwin

Después de que su historia se viralizara, Edwin se dio cuenta que la moneda todavía tenía algo que decir. Los lamentables sucesos tocaron el corazón de más de uno, pero sobre todo el de una empresa reparadora de vehículos, que se dio a la tarea de reparar su camión sin costo alguno.

Su camión fue reparado por el taller Collisión Truck en Soledad, Atlántico y en un video que nuevamente se empieza a hacer viral, podemos ver a Edwin llegar a las lágrimas una vez más pero ahora de felicidad.

Las redes sociales se han volcado a felicitar al taller por su hermosa labor y para desearle la mejor suerte a Edwin en sus futuras entregas. Vean el emotivo video y el final feliz de esta trágica historia: