Hay quienes ven el sudor, las lágrimas y esa cara de “¿en qué me metí?” después de una mordida y piensan que algo salió mal. Pero si eres de los que disfrutan el picante, probablemente sabes que a veces todo eso es señal de que la cosa se puso buena. Y justo por ahí va Hot Cruji Bravo, la nueva propuesta de KFC que estará disponible a partir del 13 de octubre para quienes no le sacan al sabor intenso.
Porque acá no se trata solamente de descubrir qué tan bravo está algo. KFC quiere llevar el picante un paso más allá con una propuesta donde sabor e intensidad van de la mano: una mordida crujiente, mucho sabor y un picante que va apareciendo poco a poco hasta convertir la comida en todo un reto. Y sí, probablemente vas a querer seguirle.
Cuando el picante también se disfruta
La propuesta combina chiles intensos, notas ahumadas, especias y un toque de limón, ingredientes que buscan que el picante no se quede con todo el protagonismo. Primero está el sabor y después esa intensidad que va creciendo con cada mordida.
Y ahí está buena parte del encanto de Hot Cruji Bravo: en esa contradicción de saber que algo está picando, quizá hasta haciendo sudar, pero aun así querer darle otra mordida. Porque en México un “está bien bravo” no necesariamente es una queja; dependiendo del contexto, puede ser prácticamente un cumplido.
La nueva propuesta de KFC juega precisamente con esa idea y convierte el enchilarse en algo para presumir, disfrutar y hasta retar a los amigos. Todo bajo el concepto “Irresistiblemente Bravo”, porque cuando el sabor está bueno y el picante se va poniendo serio, detenerse tampoco parece una opción.
Así que ya sabes: si eres de los que creen que una buena comida puede hacerte sudar un poquito y todavía pedir otra mordida, marca la fecha. Hot Cruji Bravo estará disponible en KFC a partir del 13 de octubre.