¿Te sientes raro o triste? Estos lugares en la CDMX ofrecen terapias económicas o gratuitas

Lo que necesitas saber: La salud mental en la población de la CDMX se deteriora con el paso del tiempo. Para sentirnos mejor, todos necesitamos asistencia profesional de vez en cuando.

En un mundo en constante cambio, más cerca del caos que de la estabilidad, la terapia se ha vuelto una necesidad. Tras una pandemia, el inicio de guerras y las profundas crisis que atravesamos todos los días, es correcto decir que nuestra salud mental ha llegado al límite y requerimos (sobre todo los habitantes de la Ciudad de México) el apoyo directo de profesionales para poder pasar nuestro tiempo con mayor paciencia y con entereza.

Todos necesitamos atención especial de vez en cuando./Imagen Pexels

Y es que, aunque a veces no lo queramos ver, nuestra mente requiere la misma atención que le damos al cuerpo, después de todo los humanos no somos más que un organismo vivo en interacción contunúa que nos permite pensar, sentir, interpretar lo que nos sucede y reaccionar, todo en un mismo momento.

Desde un punto de vista biológico, nuestro cerebro no es un sistema diseñado para funcionar a la perfección, es más bien una de las tantas partes de nuestro cuerpo en constante evolución. Es un órgano del sistema nervioso central que actúa como centro de control del cuerpo, pero también es un gran misterio que no hemos podido resolver, de hecho, hasta hoy no se sabe del todo cómo procesamos la información.

No te dejes llevar por la depresión./Imagen Unsplash

Dicho esto, podemos concluir que el apoyo psicológico es casi tan necesario como hacernos nuestro chequeo anual con el doctor de cabecera, y aunque no siempre podemos conseguir una terapia a buen precio, la buena noticia es que en la CDMX hay lugares que ofrecen acompñamiento profesional a un precio realmente accesible.

Y todo esto ¿cómo está la salud mental en México?

Algunos especialistas en el tema, así como autoridades gubernamentales, han sugerido que la salud mental en la CDMX se ha deteriorado a lo largo de los años. Esto puede deberse a una multitud de factores como el estrés cotidiano al que son sometidos las y los capitalinos, la ansiedad generada por la inestabilidad económica y el acceso desmedido a información que se tiene por estar pegados constantemente a los teléfonos.

La ansiedad y la tristeza es general en todo el mundo./Imagen Unsplash

Al respecto, las cifras son implacables y muy reveladoras. Desde la pandemia se ha incrementado la demanda de servicios de salud mental exponencialmente. Sólo el año pasado, más de 300 mil personas acudieron a buscar algún apoyo profesional. Según se reveló, al menos 50% sentía ansiedad y el 25% estaba en una depresión.

Asimismo, se han elevado los casos por conducta suicida. De 2020 a 2024 se registraron 1,500 incidentes de este tipo, un número pequeño si se compara con otros países, pero alto para México, si tenemos en cuenta que hace diez años sólo 26 personas se sometían a tratamiento por este grado significativo de ansiedad.

Hay que buscar ayuda antes de pensar en lo peor./Imagen Pexels

En este contexto, vale la pena decir que el grupo más vulnerable es la población joven. Sólo en 2025 ocurrieron más de 490 suicidios, según datos del INEGI, el 70% de los casos ocurrió entre personas de entre. 15 a 24 años, muchos de ellos se suscitaron en entornos escalares.

Lugares baratos para hacer terapia

En este contexto tan peligroso, hoy más que nunca es necesario analizar y revisar cómo nos sentimos. La terapia tiene grandes beneficios: mejora el bienestar emocional, nos permite tener un crecimiento personal y sobre todo, nos brinda herramientas para manejar conflictos y situaciones adversas de un a manera sana y equilibrada.

No tienes que gastar mucho para recibir asistencia./Imagen Unsplash

La buena noticia es que la CDMX cuenta con una amplia oferta de servicios de salud mental. Tenemos desde opciones gratuitas, hasta iniciativas de la sociedad civil que se adaptan a nuestros bolsillos.

Atención psicológica inmediata, sensible, empática y virtual las 24 horas, los siete días de la semana. Además de ofrecer apoyo vía WhatsApp, el Consejo Ciudadano ofrece de 9 a 12 sesiones de terapia gratuita para todo tipo de personas.

Chat de Confianza: 55 5533 5533

Recibe sesiones de terapia de manera gratuita./Imagen consejociudadanomx.org

Centros N.U.B.E

El Núcleo Urbano de Bienestsar Emocional es una inciaitiva estupenda dirigida especialmente a los jóvenes de entre 12 y 29 años. Este sistema de apoyo cuenta con cinco clínicas ubicadas en distintas alcaldías y atiende casos de depresión, adicciones, padecimientos alimenticios y hasta salud física.

Consulta en la página los requisitos y ubicaciones para hacer tu cita.

Busca la sede más cercana a tu domicilio./Imagen Secretaría de Salud de la Ciudad de México Facebook

Entre todas las maravillas inadvertidas que nos ofrece la máxima casa de estudios, vale la pena destacar la Líena de Atención Psicológica de la Facultad de Psicología. Se trata de un servicio perfecto para los que quieren tener un primer contacto con un terapeuta, sin necesidad de moverse de casa.

La Líena de Atención Psicológica está de lunes a viernes de 9:00 am a 18:00 horas. Teléfono: 55 5025 0855

La UNAM también ofrece servicios profesionales./Imagen División de Estudios Profesionales Facultad de Psicología, UNAM

PSFMx

Psicólogos sin Fronteras es ideal para los que buscan una terapia con precios accesibles y de muy alta calidad. La iniciativa se enfoca en ofrecer contención emocional, apoyo en crisis, asistencias en duelos y acompañamiento profundo en situaciones de violencia.

Puedes localizarlos en su sitio web oficial o vía WhatsApp al 55 8526 1859