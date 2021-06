¿Te topaste a El Sol repartiendo cenas? ¡Nosotros sí y lo seguimos!

Imagínate recostado en tu sillón esperando ver el final de tu serie favorita, sí esa mera que te hizo llorar en la primera temporada porque no sabías el paradero de la mamá y esa en la que andas adivinando quién es quién en la vida real.

Pero no nos desviemos… sigamos imaginando… Ya estás muy a gusto en el sillón pero no sabes qué cenar, y entonces empiezas a ver tus opciones: ¿sushi?, ¿pizza?, ¿boneless? y le preguntas a tu date qué van a cenar esta noche y te responde lo mismo de siempre: “lo que tú quieras” Ugh… Por fin deciden qué pedir en Uber Eats y estás esperando a que suban el capítulo de la serie, y justo escuchas el timbre… ¡Ya llegó la cena! y sí Paps, ya llegó pero no llegó sola…

¡Y que se nos aparece El Sol!

Esto mismo fue lo que le paso a algunos fans que estaban esperando muy cómodamente su pedido de Uber Eats y les llegó algo más que la cena, una visita inesperada con todo el porte y la elegancia de El Sol, y si bien unos estaban incrédulos, otros más hasta pidieron la selfie de cajón pa’l feis.

Acá las pruebas de que El Sol se paseó por CDMX:

Los socios repartidores se convirtieron en Repartidobles

Todo esto fue parte de la promo Repartidobles de Uber Eats, en donde los usuarios usaron un código y les llegó su cena nada más y nada menos que de la mano del doble de El Sol, y algunos de los fans no perdieron la oportunidad de pedirle que se aventara un pasito de baile o una sonrisa matona, digo para andar de una vez en el mood del maratón de su serie favorita (guiño guiño).

Y es que Uber Eats sabe que la cena es parte de un ritual, es el momento que nos saboreamos para disfrutar con los compas, con el date, con las roomies o con la familia, es la parte del día donde dejamos todoooo el estrés y el ajetreo para dar paso al descanso o la diversión, y por ello quiere que sea una experiencia increíble poniendo a disposición de los usuarios una gran variedad de lugares con sabores únicos para satisfacer cualquier antojo o descubrir nuevos placeres.

Y pues sí. Acá a los sopibecarios ya se nos antojo y llegó la hora de la verdad… ¿Qué vamos a pedir en Uber Eats?