Lo que necesitas saber: La tendencia Plantfulness que se comparte en redes sociales busca que con ayuda de plantas en tu casa, enfrentes la horrible ansiedad.

¿Ya vieron los videos en redes sociales como TikTok e Instagram? Acá les queremos contar y explicar de qué va la tendencia Plantfulness, que básicamente es utilizar las plantas como un recurso contra la ansiedad en nuestras casas y otros espacios en los que siempre estamos trabajando o descansando.

¿Qué es Plantfulness?

Quizá no sea del todo nuevo, y tal vez muchos ya conocían sobre estos beneficios que dan, pero en redes sociales se ha vuelto viral todo contenido, entre videos e imágenes, que hablan de la tendencia Plantfulness, la cual, básicamente, es utilizar plantas para enfrentar la ansiedad de las personas.

Foto ilustrativa: Pexels // La tendencia plantfulness y cómo las plantas ayudan contra la ansiedad.

¡Detente! No las cortes ni las tritures para hacerte un té o cualquier menjurje. En realidad nos referimos al simple hecho de que al cuidar tus plantitas, eso produce tranquilidad, calma, y evitas la ansiedad. Justo eso es Plantfulness.

Sí, de lo que va esta tendencia es que las plantas que consigas para tu casa o espacio de trabajo no sólo sirvan como decoración; que también te ayuden a sentirte bien a partir de los cuidados y el cariño que tú les des, ya que a cambio ellas te ayudarán a disminuir tus niveles de estrés.

¿Cómo funciona esta tendencia?

Según AD Magazine, el término “plantfulness” proviene de “mindfulness”, una técnica de meditación que ayuda a enfrentar la ansiedad. En este caso, es lo mismo, meditar pero acompañado de plantas.

Sí, el proceso consiste en que en acciones tan sencillas como regar tus plantitas, podarlas, agregarles abono, eliminar plagas y otros cuidados, les dediques un momento de tu día por completo, sin pensar en otras cosas que te abrumen y concentrándote en ellas para intentar relajarte.

¡Ojo! La intención de esto no es que también te estreses por su cuidado y atención; se trata de que te relajes, que no te presiones y poco a poco encuentres la calma en hacerlo.

Foto ilustrativa: Pexels // La tendencia plantfulness y cómo las plantas ayudan contra la ansiedad.

De hecho, practicar plantfulness no sólo consiste en cuidar de tus plantas. También puedes observarlas, ver los detalles de sus ramas, hojas y raíces, desconectarte de todo lo demás.

Y no te sientas mal si en alguna ocasión se muere una de tus plantas, el punto de esta tendencia de redes sociales es que además comprendas que en ocasiones no todo depende de ti, que no todo puedes controlar, que no tienes que sentirte culpable por eso y que debes seguir a pesar de las adversidades.

Un buen consejo es que comiences con plantitas fáciles de cuidar y atender, las que se adapten mejor al entorno en donde vives y que no te preocupes si no sabes nada sobre sus cuidados, pues la idea también es que vayas aprendiendo con el paso del tiempo, como con cualquier cosa nueva que comienzas a hacer.

Eso sí, practicar Plantfulness no sustituirá la terapia que llevas con tu psicólogo o psiquiatra, es solamente una técnica de ayuda.

¿Y sí funciona?

De acuerdo con Eva Durán, divulgadora de “Plantfulness”, es una meditación activa que aporta paz mental en medio de todo el estrés que vivimos todos los días.

“Las personas que no consiguen meditar logran a través de las plantas una calma y un bienestar que les incentiva a sacar cada día un rato para estar con ellas; es como un autocuidado”, señala en entrevista con ABC.

Foto ilustrativa: Pexels // La tendencia plantfulness y cómo las plantas ayudan contra la ansiedad.

Y si nos vamos al lado científico, según un estudio de la Universidad de Essex, el acceso a los espacios verdes está asociado con una mejor salud mental.

De hecho, según CNN, un estudio realizado en los Países Bajos sugirió que la jardinería puede combatir el estrés incluso mejor que otras actividades de ocio relajantes.

Entonces se puede decir que sí, la tendencia Plantfulness, tener plantas y cuidarlas te tranquiliza y ayuda a combatir la ansiedad.

Foto ilustrativa: Pokémon // La tendencia plantfulness y cómo las plantas ayudan contra la ansiedad.

Te puede interesar