Por fin llegó 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' y así reaccionó el internet

Este 2023, los fans de los videojuegos –y en particular de Nintendo– andan muy contentos porque la compañía japonesa por fin les dio uno de los títulos que pedían a gritos. Así es, hablamos ni más ni menos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que después de seis años de espera llega a nuestras consolas.

Como recordarán, fue en septiembre de 2022 cuando Nintendo confirmó que este año estrenarían la secuela de Breath of the Wild. Pero no solo eso, en aquel momento también soltaron detalles bastante interesantes que por supuesto, hicieron que tanto los gamers como nosotros nos emocionáramos por el nuevo juego de The Legend of Zelda.

Imagen oficial de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’/Foto: Nintendo

Nintendo por fin lanzó ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’

Desde entonces, hemos tenido que matar el tiempo aventándonos de nuevo algunos de los títulos pasados de esta franquicia que nos vuelan la cabeza. Sin embargo, después de seis años y casi ocho meses de espera, este 12 de mayo por fin llegó The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al Nintendo Switch y no podemos con la emoción.

Por supuesto que acá no les contaremos spoilers ni nada de lo que pasa en la nueva historia, pero luego de lo que pasó en Breath of the Wild, continuaremos con la aventura de la princesa Zelda junto a Link, que se encontrarán con un cadáver momificado, el cual levantará el castillo de Hyrule y pondrá en peligro al reino.

Logo oficial de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’/Foto: Nintendo

Por supuesto que el internet anda emocionado con el nuevo juego de ‘The Legend of Zelda’

Como lo esperábamos, un montón de gamers están contentísimos con el estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pues tuvieron que aguantar un buen rato para que Link regresara a sus vidas. Y sí, claro que hicieron notar su alegría manifestándose en redes sociales con reacciones y hasta memes.

La gran mayoría mencionó que están listos para echarse completito el nuevo juego de The Legend of Zelda. Aunque eso sí, también hubo quienes dejaron claro que tendrán que esperar un buen rato para disfrutarlo, pero no aguantaron las ganas de ver a streamers jugando. Y si no nos creen, a continuación les dejamos algunas reacciones:

Algunos aprovecharon el estreno del nuevo juego de ‘The Legend of Zelda’ para echárselo con Daft Punk de fondo/Foto: Captura de pantalla

No todos pudieron comprarse el juego desde el primer día/Foto: Captura de pantalla

Hasta hubo quien sacó el cosplay de Link para la ocasión/Foto: Captura de pantalla

Otros tuvieron que conformarse con ver streams del nuevo juego de ‘The Legend of Zelda’/Foto: Captura de pantalla

La emoción por ‘Tears of the Kingdom’ está a todo lo que da/Foto: Captura de pantalla

Los verdaderos fans de ‘The Legend of Zelda’ andan que no caben de la felicidad/Foto: Captura de pantalla

