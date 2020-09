10 videos para comprobar que el tiktoker ‘cholo’ es lo mejor que le pasó a internet”

Internet es un nicho donde la gente se puede hacer famosa de cualquier forma. En el caso de TikTok, la red social es conocida por tener a gente conocida por no tener talento o incurrir a escándalos como robo a supermercados, cobrar por decirte hola y corregir la pronunciación de los demás. Aunque también, nos ha dado a grandes personajes como el tiktoker ‘cholo’.

Seguramente en redes sociales ya vieron el video de un hombre chicano que anda en patineta mientras toma juguito de arándano y escucha la canción “Dreams”, de Fleetwood Mac. Pues bueno, este hombre se ha convertido en la sensación de TikTok, Twitter, Facebook y más redes sociales gracias a una energía y vibra que muchos quisiéramos en este momento.

Acá está por si no lo han visto:

I don’t use this verbiage often but this is a whole vibe. simple as that pic.twitter.com/NfdLsgLkxu

— DrewFrog (@DrewFrogger) September 25, 2020