Epic Fail nivel: Critican a la TikTokera que enseñó a pronunciar Zara por decir ‘haiga’

Más allá de ser un espacio de entretenimiento, donde vemos retos de baile y videos graciosos, TikTok se ha convertido en un espacio que puede servir para muchas otras cosas. Desde que comenzó la cuarentena, muchas personas están usando la app para enseñar de todo un poco –hasta Excel–, pero debemos dejar muy claro que no todo los conocimientos que comparten los usuarios son de utilidad, y esta joven lo demostró.

Si han vivido bajo una piedra en estas últimas semanas, no se preocupen que acá les contaremos todo lo que necesitan saber. Resulta que iniciamos septiembre con un tren del meme que se descarriló por completo, pues una joven llamada Paris Danielle utilizó la popular plataforma para ‘enseñarnos’ a pronunciar el nombre de algunas de las marcas de ropa importantes en todo el mundo, y por supuesto que nada le salió bien.

“No se dice Zara…”

Esta chica comenzó a dar verdadera cátedra de cómo se deben pronunciar diversas marcas, como Forever 21, H&M, Banana Republic, Aeropostale y American Eagle. Pero todo se salió de control cuando tocó el turno de mostrarnos cómo es que se dice Zara –sí, la empresa española de moda–, pues según ella a pesar de venir en nuestra idioma tiene a la hora de pasarlo al inglés tiene que llevar más caché, algo así como “Zeara”… amónos.

Por supuesto que le llovieron críticas por esto, ya que un montón de usuarios le estaban recordando que Zara es una marca originaria de España, por lo tanto su nombre no tiene por qué decirlo en inglés. En fin, se armó una enorme conversación al respecto y el video se hizo viral y porque si no lo han visto –que no lo creemos–, se los dejamos por acá:

Esta joven volvió a ser viral en TikTok por… ¿decir ‘haiga’?

Después de todo este relajo en redes sociales, París Danielle siguió subiendo videos a TikTok corrigiendo la pronunciación de todas las personas. Sin embargo, algo extraño ocurrió hace algunos días –para ser exactos el 16 de septiembre– pues parece que se le olvidaron todas las clases de español, gramática y demás ya que de repente se le escapó un ‘haiga’ en lugar de ‘haya‘…sí, la estafadora terminó estafada.

Resulta que hace algunos días, a esta chica le ocurrió ‘una tragedia’, se le ocurrió pasarle a alguien su contraseña de Instagram y el (o la) gandalla le quitó su cuenta. Es por eso que esta pobre alma desesperada, corrió a la red social para aclarar que ella no tiene control sobre las historias que están subiendo y sobre todo para pedirle a sus seguidores que denunciaran lo que estaba pasando, y fue aquí cuando las cosas se pusieron extrañas.

“Si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que… o sea que me la robaron… no sé qué opciones haiga” dijo París Danielle mientras tiraba las de cocodrilo por su cuenta de Instagram. Por supuesto que esto dejó a muchos con el ojo cuadrado, pues hace unas semanas nos estaba corrigiendo y ahora nos salen con esto… Si no nos creen, les dejamos el video para que lo chequen ustedes mismos:

##foryoupage ##fyp ##parati AYÚDENME PORFAVOR ❗️

♬ sonido original – parisdnlle1

Y por supuesto que la memiza no se hizo esperar

Haiga sido como haiga sido, como dirían nuestros estimadísimos políticos mexicanos, la verdad es que esta chica no se salvó de nadie, pues de inmediato en redes sociales no se hicieron esperar los queridos y siempre oportunos memes. La gran mayoría de ellos señalando el hecho de que París Danielle quedó mal después de corregir a medio mundo, pero mejor dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Adelante:

La morra de TikTok “No se dice Zara…” perdió su cuenta de Instagram y dijo “haiga” después de intentar corregir la pronunciación a las personas. 😂

La morra: pic.twitter.com/FENq1Kmf78 — Jonh nadie (@Jonh_LYL) September 17, 2020

La niña Saerah diciendo HAIGA en su video de como le robaron su cuenta de instagram pic.twitter.com/5lY2cF7Ze1 — 🧞‍♀️#TeamPriyanka (@abs_morales) September 17, 2020

creen que haiga ropa chida en el zera? pic.twitter.com/rdS9YNExmK — daniel (@palarod) September 17, 2020

Cuando quieres corregir a alguien pero dices “haiga” pic.twitter.com/MpupHqgtpp — #BorrachosVIP 🍑💎 (@SoyBvip) September 17, 2020

Que diga “haiga” y comparte su contraseña: pic.twitter.com/Rj8QCSRwvL — Seymour Skinner (@_ArmandoBarreda) September 17, 2020

La cara del chófer mientras la señorita Zara se graba llorando atrás del coche pidiendo ayuda por su cuenta de instagram y diciendo HAIGA… pic.twitter.com/3Vgtz9marF — Odett Rubio (@OdettRubio) September 17, 2020