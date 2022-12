El tip random del día: Tiktoker usó 20 computadoras de su escuela para comprar boletos de The Weeknd

Nos acercamos a ese momento final del 2022 en el que recapitulamos la agenda de conciertos rumbo al año entrante. Y ahí, The Weeknd figura como uno de los artistas que ya urge ver en Latinoamérica.

El anuncio de su paso por esta región del continente se dio hace poco y la venta de boletos arrancó en los días recientes, así que ya se imaginarán el problemón que fue para algunos conseguir su entrada. Pero ojo que hay quienes aplican el ingenio al máximo para evitarse las largas y desesperantes filas virtuales.

The Weeknd. Foto: Getty Images

Esta tiktoker usó las computadoras de su escuela para comprar boletos de The Weeknd

El 2023 pinta de lujo en cuanto a conciertos y festivales acá en Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, varios artistas de renombre internacional se preparan para traer sus giras mundiales por estos lares y como dijimos, The Weekend es uno de esos meros.

Y a sabiendas de que conseguir un boleto a través de la compra en línea es una misión para arrancarse las greñas, una tiktoker chilena se hizo viral por su curiosa solución para acelerar el proceso. La usuaria Catalina Andrea subió un video donde platica cómo utilizó 20 computadoras de su universidad para hacer fila virtual y que no tardara tanto la compra de sus entradas.

Ilustrativa. Foto: Captura de TikTok.

“Usamos 20 computadoras de la U para hacer fila virtual y comprar boletos para The Weeknd… Si esto no funcionaba, no sabíamos qué íbamos a hacer”, escribió la tiktoker, quien luego mostró que le tocó el lugar 910 en la fila. Bueno, igual se debió esperar un rato seguramente, pero al menos logró comprar su entrada.

Ahora sí que este es uno de esos hacks de vida random que uno no sabía que necesitaba, jeje. Chéquense acá el video.

The Weeknd viene a México

Ahí nomás por si se les pasaba el dato, recuerden que The Weeknd también viene a México en el 2023. El artista canadiense llegará al Foro Sol el 29 de septiembre del año entrante. AQUí los detalles.

Abel Tesfaye -nombre real de artista- llegará con la gira promocional de su más reciente disco, Dawn FM. Y bueno, de paso también viene dándole espacio a su álbum pasado After Hours, que no tuvo un tour en forma debido a la pandemia.

¿Y cómo se pondrá este espectáculo? Para que se den una idea, les dejamos acá abajito el show que dio en Coachella 2022. Se va a poner chido, eh.