Parece que una vez más nuestra cartera va a sangrar (y mucho). Y es que el rumor que se filtró hace unos días sobre el concierto de The Weeknd en México resultó ser 100% reales no fake, pues el cantante canadiense vendrá a nuestro país a finales del 2023.

En un aparente descuido de la promotora, este domingo 27 de noviembre se confirmó que será en el mes de septiembre del próximo año cuando Abel regrese a tierras mexicanas luego de cinco años (su primera y última presentación fue en el año 2018), y para seguir con la promoción de su quinto disco de estudio ‘Dawn FM’, lanzado en enero de este año.

Foto: Getty Images

The Weeknd regresará a México en septiembre de 2023

The Weeknd llegará a la Ciudad de México el 29 de septiembre en el Foro Sol, y mejor vayan preparando el efectivo y las tarjetas de crédito que ya hay fecha para la venta anticipada Spotify, que se realizará para los fans seleccionados el próximo miércoles 7 de diciembre de 10 am. a 11:30 pm.

Por otro lado, la preventa Citibanamex para este show comenzará el mismo día pero únicamente en un horario de 2 de la tarde a 11 de la noche, y finalmente la venta general para el show de The Weeknd será hasta el jueves 8 de diciembre. ¡Llamen a Dios!

Foto: Ticketmaster

Y sin duda pinta para ser de los shows más importantes del próximo año

La verdad la visita de The Weeknd es una muy esperada y las razones de ello sobran. Y es que el cantante y compositor se ha vuelto mundialmente conocido desde el 2012, esto gracias a rolones como “Save Your Tears”, “Blinding Lights”, “Starboy”, “Earned It” y muchas otras más.

Además, luego de ver lo que Abel Makkonen Tesfaye es capaz de hacer sobre el escenario (tan sólo hay que recordar su show en el Medio Tiempo del Super Bowl), sólo podemos decir que el ‘After Hours Til Down’ será uno de los tours que más emoción nos dará presenciar.

Foto: Getty Images