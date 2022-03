Sale medio kilo, Bruce: Tortillería de Veracruz crea las Batitortillas y se hacen virales

No cabe duda de que el ingenio del mexicano es enorme, siempre encontramos algo con qué impresionar a todo el mundo, no importa lo que sea. En los últimos días, todos han hablando de The Batman, porque es la película del momento pero más allá de eso, el director Matt Reeves y el elenco encabezado por Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell hicieron un trabajo espectacular. Sin embargo, además del éxito de taquilla, lograron que en nuestro país crearan un producto peculiar.

Sabemos que una cadena de pizzas muy famosa nos presentó la Batipizza inspirados en el icónico logo del héroe de Ciudad Gótica –y que por supuesto, generó toda clase de comentarios, tanto buenos como malos–. Pero esta no es lo único que podemos comer que está basado en la nueva cinta del hombre murciélago, pues unos creativos originarios de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, transformaron un elemento clásico y necesario en la gastronomía mexicana en algo que los fans de los cómics quisieran tener en sus mesas.

Desde Veracruz… llegan las poderosas Batitortillas

Resulta que hace unos días, la tortillería Ruby lanzó oficialmente las Batitortillas… sí, lo leyeron bien, las Batitortillas. Para que se den una idea de lo que hablamos, estos verdaderos genios crearon tortillas con el logo clásico de Batman y son una maravilla que pueden utilizar para echarse unos tacos o armar una buena quesadilla. Por si esto no fuera suficiente, a través de sus redes sociales también armaron una campaña para promocionarlas en la que se rifaron como los grandes.

No solo mostraron su peculiar producto con todo y la famosa Batiseñal encendida –como esperando a que Robert Pattinson acudiera al llamado–, bajita la mano también publicaron fotos del proceso de producción de las tortillas y hasta sacaron memes donde hacían referencia a la pizza de la conocida cadena que se hizo viral. Si no nos creen nada de lo que les estamos contando, a continuación les dejaremos la evidencia de este manjar. Vamos con las imágenes:

Como era de esperarse, las Batitortillas rápidamente se hicieron virales en el internet de las cosas, con un montón de personas comentando que les gustaría comprar estas tortillas mientras se avientan un maratón de las películas del hombre murciélago y una vez más, quedó muy claro que el ingenio del mexicano no tiene límites. Y ya que andamos hablando de The Batman, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con Matt Reeves, Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y el elenco de la cinta: