‘The Batman’ rompió la taquilla con más de 300 millones de dólares en su primer fin de semana

Para nadie es un secreto que The Batman es una de las películas más importantes del 2022. A pesar de que tuvo una serie de retrasos –gracias a la bendita pandemia– y después de mucha espera, por fin vimos a Robert Pattinson interpretando una nueva versión del héroe de Gótica y para sorpresa de sus detractores, lo hizo bastante bien. Y los resultados se pueden ver en la taquilla, pues en su primer fin de semana le fue de maravilla.

Por supuesto que la nueva cinta dirigida por Matt Reeves causó mucha expectativa no solo en los fans del personaje de DC, también dentro de la industria cinematográfica. Como recordarán, los cines todavía no se recuperan al 100% del golpe que recibieron durante la pandemia, pero es gracias a estrenos como este que las personas deciden regresar a las salas y esto por supuesto que significa buenas noticias para todos los involucrados.

‘The Batman’ la rompió en la taquilla durante sus primeros días

Y nos queda muy claro que The Batman es el ejemplo de todo lo que la industria necesitaba, pues no solo nos contaron una historia que nos dejó al filo del sillón, luce increíble y las actuaciones son sensacionales, también representa un buen ingreso en la taquilla, al menos en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque de acuerdo con CNN, durante su primer fin de semana en dichos países, la cinta de Robert Pattinson recaudó 128.5 millones de dólares.

Esto hace respirar a Warner Bros. Pictures, considerando que la cinta costó más de 200 millones de dolarucos y ellos proyectaban ganar al menos 100 mil durante los primeros días. Sin embargo, eso no es todo, ya que tomando en cuenta la taquilla a nivel mundial, medios como Variety reportan que la empresa productora ganó en este mismo periodo unos 248. 5 millones de dólares en todo el planeta, lo cual significa que al menos ya recuperaron la inversión inicial.

Para que chequen el dato, después de Estados Unidos y Reino Unido, México fue el país que más dinero aportó a The Batman, pues esta misma fuente menciona que en nuestro país ganaron unos 12 millones de dólares. Luego le siguen Australia, Brasil, Francia, Alemania y Corea del Sur. Aunque eso sí, recordemos que su estreno en Rusia quedó pospuesto y aún falta sumar lo que recaude en el mercado más importante del cine: China.

Esta cifra es un verdadero logro para Warner Bros.

La recaudación de la nueva aventura del héroe de Gótica durante este primer fin de semana es una gran noticia tanto para Warner como la industria cinematográfica, considerando que la película dura cerca de tres horas, además tiene un tono violento y oscuro que no es precisamente apto para familias y mucho menos para que los niños vean al hombre murciélago en la pantalla grande. De cualquier manera, parece que las cosas van viento en popa.

Por último pero no menos importante, se espera que la cinta llegue el próximo 19 de abril a HBO Max –todavía no se ha confirmado si esto también pasará en México y Latinoamérica–, lo cual significaría que muy pronto tendremos chance de verla en nuestras casas y probablemente ganen más dinero con las suscripciones de la plataforma de streaming. Pero mientras eso pasa, chequen a continuación nuestra plática con Robert Pattinson, Matt Reeves y el elenco de The Batman: