¡Traz! El tráfico aéreo tardará en recuperarse hasta el 2024

No es ningún secreto que la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas por la pandemia. Los hoteles ya no ven lo duro, sino lo tupido, mientras que el panorama para las aerolíneas tampoco es alentador. Expertos de La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pronostican que el tráfico aéreo mundial no volverá a ver los niveles anteriores al COVID-19 hasta el 2024, un año más tarde de lo previsto anteriormente.

Aunque seguramente habrá más de uno que esté dispuesto a subirse a tantos aviones como pueda, aunque todavía se espera que la recuperación de viajes aéreos de corta distancia ocurra más rápido que en viajes largos, por lo que la esperanza de captar más pasajeros es a lo único que se pueden aferrar. Y es que, este fenómeno se seguirá presentando en 2022 y 2023, siendo el 2020, el año que mayor pérdida de pasajeros se presente, disminuyendo hasta en un 55% en comparación del 2019.

Además, las restricciones de viaje y el cierre de fronteras como medida para evitar la propagación y nuevos brotes de COVID-19, tampoco ayudan. De acuerdo a la asociación, el cierre de fronteras ha provocado la detención del 40% de viajes aéreos a nivel mundial. Y como si fuera poco, las aerolíneas también se verán aún más afectadas debido a un inminente recorte de viajes corporativos a medida que las empresas continúen bajo presión financiera.

Y ya para acabarla de amolar, el poco flujo de billetes aéreos hace pensar a los expertos que la confianza del consumidor es débil ante las preocupaciones sobre la seguridad laboral y el aumento del desempleo, así como los riesgos de contraer COVID-19, a pesar de que se han implementado amplias medidas de seguridad para proteger la salud de los pasajeros.

Cambio del panorama

Alexandre de Juniac, CEO de IATA, señaló en un comunicado rescatado por CNN que “El tráfico de pasajeros tocó fondo en abril, pero la fortaleza del repunte ha sido muy débil. La mejora que hemos visto ha sido el vuelo doméstico. Los mercados internacionales permanecen en gran medida cerrados. La confianza del consumidor está deprimida y la decisión del Reino Unido de imponer una cuarentena general a todos los viajeros que regresan de España no la ayuda. Todo esto apunta a un período de recuperación más largo y más dolor para la industria y la economía global “, dijo Alexandre de Juniac, Director General y CEO de IATA.

Juniac, propone que sean los gobiernos quienes los que deberían facilitar apoyos financieros con los que se pueda reactivar el tráfico aéreo lo que “proporcionaría un alivio crítico a las aerolíneas en los horarios de planificación en medio de patrones de demanda impredecibles”, aunque lo ideal sería armar una estrategia que beneficie a todas las partes involucradas, pero en especial, para que todos podamos viajar nuevamente.