¡Unos héroes! Turistas hicieron una cuerda con turbantes para salvar a dos personas que cayeron a un río

No se necesita ser un héroe para salvar a alguien, salvarle la vida a alguien es lo que te convierte en todo un héroe. Eso aplica perfectamente para esta maravillosa historia, pues un grupo de turistas no lo pensaron dos veces para salvar la vida de dos personas que cayeron a un río.

Tenemos que irnos hasta la Columbia Británica, allá en Canadá, para conocer esta historia. Cinco amigos andaban de paseo en el parque Golden Ears, un lugar muy visitado entre los turistas que llegan a esa zona del país norteamericano.

Pero cuando pasaron junto a un río, se sorprendieron al ver que dos personas estaban atrapadas en él. Habían caído al río y quedaron varados en una de esas enormes rocas que están al borde del agua. La altura entre esa roca y un lugar seguro para caminar era demasiada y no les resultaba posible escalar por lo resbaloso de la superficie.

De hecho, ambos habían resbalado precisamente por lo liso de la superficie, no tenian manera de salir y la corriente no andaba nada tranquila que digamos. Pero como los excursionistas no tenían equipo especial para sacarlos de ahí, tuvieron que improvisar.

Fue así como decidieron armar una cuerda con los turbantes que llevaban puestos. Los desenrollaron de sus cabezas, los amarraron uno con otro, y los dejaron caer para que las dos personas atrapadas pudieran tomarlos y salir del peligro.

De acuerdo con información de NBC News, la comunidad comenzó a reconocerlos como unos héroes, aunque ellos dicen que no se consideran así pues en su cultura (la cultura Sij) el turbante es precisamente para eso, para ayudar a quien lo necesité.

Arvindjit Singh was one of 5people who helped pull a hiker from a steep embankment at Golden Ears Provincial Park last week. The group used turbans to help pull the man to safety. “My friends, my family, Sikh community feel proud we saved 2 lives with our turbans.” @CityNewsVAN pic.twitter.com/99yW9iE1Nm

— Tarnjit Kaur Parmar (@Tarnjitkparmar) October 21, 2021