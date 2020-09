Tutti Frutti Podcast: El podcast de Sopitas para descubrir y disfrutar nueva música

El mundo se frenó, mas no por ello dejó de sonar. Si algo nos ha dejado esta cuarentena (que ya más bien es “cuareterna”) es la necesidad de sentirnos abrazados, acompañados y comprendidos, aunque se a la distancia. Diariamente millones de personas acudimos a nuestros dispositivos para escuchar noticias, música, reportajes o documentales. Los Podcast se han vuelto un punto de contacto pero también en una fuente de información y de consulta, de acompañamiento; de contrastar ideas, y puntos de vista. De compartir. Eso es lo que busco con Tutti Frutti Podcast.

Durante mucho tiempo, varias personas me preguntaban si tenía un podcast, me decían que debería de hacer un Podcast, que estaba perdiendo el tiempo si no hacía un Podcast. La realidad es que no quería hacer un Podcast, al menos no uno más igual a los millones que viven en la nube. No lo digo por minimizarlos, sino todo lo contrario; mi punto era ¿qué podía ofrecer yo, que fuera distinto a lo que ya existía?

Tutti Frutti Podcast es un podcast dedicado a celebrar la música, a explorar las historias detrás de los artistas y sus obras. En ningún otro momento de la historia hablamos tenido acceso a tanta música, en donde en la palma de la mano podemos acceder a millones y millones de canciones en un dos por tres. Sin embargo, lo que nos termina pasando es que luego no sabemos qué escuchar. Terminamos dejando que un algoritmo decida por nosotros, acabamos en playlists hechos por robots que siguen fórmulas sin mayor explicación. Así que lo que busca Tutti Frutti es compartir algunas recomendaciones de música, poner en contexto canciones, estrenos, bandas y artistas, entender el proceso detrás de cada obra, saber por qué vale la pena prestarles atención. Lo que queremos, es regresar un toque humano y amigable a esta selección.

¿Dónde, cómo y cuándo escuchar Tutti Frutti Podcast?

Por que si, todos amamos la música y Tutti Frutti es un Podcast dedicado a celebrar la música y explorar las historias detrás de los artistas y sus obras. De conocer novedades, de revisitar clásicos, de compartir y sobre todo, de pasarla muy bien!

Así que hoy me estoy muriendo de los nervios nace Tutti Frutti Podcast y hay que decirlo, nace gracias a la confianza de SONOS que valientemente confiaron en esta idea y nos impulsó a hacerla posible. Y bueno, espero lo puedan escuchar en cualquier plataforma de Podcasts (Apple, Spotify, Google Podcasts, etc) y suscribirse. Todos los lunes, estrenamos nuevos episodios, con nuevas rolas, nuevos artistas y nuevas historias.

¡Gracias por acompañarme en esta nueva aventura!

