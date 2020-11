Twitter lanza Fleets, una nueva función para subir ‘stories’ en su plataforma

Sin duda, este 2020 estamos viviendo un montón de cambios importantes en todos los aspectos. El mundo de la tecnología no se queda atrás y hablando específicamente de Twitter, ese maravilloso lugar donde nos desahogamos y vamos a enterarnos de los chismes por su inmediatez, ahora trae para nosotros una modalidad que si bien no es nueva –porque Snapchat, Facebook e Instagram lo tienen– para ellos es algo inédito, el formato de stories.

Fue a principios de marzo y antes de que la pandemia del coronavirus nos encerrara en casa que surgieron los rumores de que la red social podría traer esta función a su plataforma. Sin embargo, todo este tiempo se manejó como eso, un simple rumor del que sabíamos unas cuantas cosas pero nadie lo daba por hecho, hasta que en ese mismo mes iniciaron las pruebas en países como Brasil e India, pero ahora lanzarán mundialmente esta herramienta.

Este 17 de noviembre, Twitter anunció oficialmente que llegará Fleets, una alternativa para compartir pensamientos que solamente estarán disponibles durante 24 horas. Esta modalidad nos dará chance de tener otra opción para iniciar conversaciones dentro de su interfaz, aunque también es ideal para todos aquellos que solamente quieren que sus tuitazos duren cierto tiempo y después nadie más los vuelva a ver.

Y no, no se trata de mensajes comunes y corrientes, de hecho y por lo poco que nos han mostrado, son publicaciones diseñadas para aprovechar al máximo la pantalla vertical del teléfono con efectos, gifs y demás opciones que estarán disponibles. Por supuesto que estas publicaciones serán completamente personalizables y se pueden enviar como textos, reaccionando a otros tweets y pueden incluir tanto fotos como videos.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020