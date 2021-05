¡Órale! Twitter presenta ‘Tip Jar’, una nueva función para ganar dinero en la red social

Las redes sociales evolucionan constantemente y hoy más que nunca, se han convertido en el medio para que creadores de contenido generen ingresos monetarios. En Twitter entienden bien esta idea y de cara al futuro, su desarrolladores tienen grandes planes con base en ello.

De hecho, el primer paso ya está dado luego de que ‘la plataforma del pajarito’ presentara en los recientes días Tip Jar, una nueva función con la que los usuarios podrán hacer dar o recibir dinero. Este proyecto ya arrancó y muy pronto llegará a otros rincones tuiteros del mundo.

Tip Jar, la nueva función de Twitter

Uno de los conceptos más populares en la era de las redes sociales es, sin duda, la monetización de contenidos digitales. Y aunque este recurso se suele asociar más con sitios web como YouTube, las redes sociales más convencionales también le están entrando con todo a la tendencia.

Tal es el caso de Twitter y su nueva función conocida como Tip Jar con la que diversos usuarios -sobre todo creadores de contenido original- podrán ganarse un buen dinerito por su creatividad. “Tú diriges la conversación… Queremos que les sea más fácil apoyarse mutuamente más allá de los seguidores, los retweets y los likes“, escribió la compañía en un comunicado dentro de su blog oficial.

¿Qué quiere decir eso? Pues bien, ahora los usuarios que podrán recibir una propina por los posteos que realicen o, en todo caso, tú podrás pasarle una ganancia a ese tuitero del que eres fan de su contenido en la red social.

¿Cómo funcionan las propinas en la plataforma?

La verdad es que es bastante sencillo esto del Tip Jar en Twitter. Para dar una propina o recibirla, lo único que tienes que hacer es entrar al perfil del usuario al que quieras apoyar. Luego, al lado del botón de ‘seguir’ y de ‘activar notificaciones’, se encontrará esta nueva opción.

Habrá muchas opciones para transferir el dinero a este ‘tarro de propinas’. Por ahora, las que señala la red social van desde Bandcamp y Pay Pal hasta Patreon, Cash App y Venmo. En el caso de los usuarios de Android, estos podrán usar también la función Spaces de TW.

Y no te preocupes porque, como lo han señalado en su anuncio, ‘la plataforma del pajarito’ no cobrará ningún tipo de comisión o algo por el estilo. Todo el dinerito será para los tuiteros sin excepción. Eso sí, debes saber que por ahora el Tip Jar no está disponible para todos los países pues está en fase de prueba y solo algunos usuarios los tienen habilitado al momento (aquellos que tiene la aplicación de origen habilitada en inglés).

Pero no desesperes, Twitter planea implementar la función muy pronto en todo el mundo, aunque no han especificado cuando. Además, esta no es la única función de monetización vía Twitter que se ha anunciado recientemente. En febrero, se dio conocer el proyecto de los Super Follows, que en términos generales será como una especie de Only Fans, pero en dicha red social. POR ACÁ te platicamos más de ello.