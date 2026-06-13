¿Por qué me interesa? Corea del Sur es más cercano a México de lo que parece. Somos dos países lejanos que comparten un respeto mutuo asombroso.

Tras la victoria con Sudáfrica, ahora le toca a México enfrentarse a un nuevo rival, Corea del Sur, un país que, aunque esté ubicado a poco más de 12,162 kilómetros, está más cerca que nunca. Compartimos una relación diplomática desde 1962 y, sobre todo, una admiración mutua por nuestras historias, culturas y gastronomías.

Nuestra historia mundialista es breve, pero fascinante. Hasta ahora solo nos hemos enfrentado dos veces; la primera fue en 1998 en Francia y la segunda en Rusia 2018. En ambos encuentros, “el Tri” se impuso, pero esto podría cambiar porque el fútbol de Corea del Sur ha evolucionado de manera notable, y esto se ve en particular en esta selección, donde ya hay jugadores como Son-Heung-min, considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

Por otra parte, México y Corea del Sur están cada vez más unidos y un claro ejemplo es nuestra relación económica. Solo en 2024, el intercambio comercial entre ambos superó los 21 mil millones de dólares, una cifra histórica que, según los expertos, en los próximos años aumentará cada vez más.

En lo que se refiere al intercambio cultural, también hay más cercanía. La influencia de Corea del Sur en México es cada vez más clara; basta ver el recibimiento histórico que tuvo BTS en la CDMX, donde más de 50 mil fanáticos se reunieron en el Zócalo solo para saludar al grupo. Asimismo, vale la pena destacar la acogida que han tenido los dramas coreanos en las plataformas y el aumento de propuestas gastronómicas en los diferentes barrios.

Breve historia de Corea del Sur

La península coreana estuvo habitada por grupos nómadas dispersos desde el Paleolítico, pero fue en el VII cuando el territorio se unificó bajo el reino de Silla y la dinastía Joseón, que no solo reunió los territorios, sino que fundó las bases culturales de todo el país. Gracias a esto, en 132 se creó el alfabeto llamado “hangul”, y se instauró el confucionismo como un sistema filosófico, ético y moral, según el cual uno debe tratar a los demás como le gustaría a uno ser tratado.

Desde 1392 hasta inicios del siglo XX, Corea fue un reino independiente que, contradictoriamente, reconocía a China como el centro civilizado del mundo. Esto significa que durante siglos mantuvieron una autonomía interna, pero pagaron algo así como tributos al imperio mandarín para que los dejaran tranquilos.

Primer documento que muestra en alfabeto Coreano./imagen Wikipedia

Todo se transformó en 1910, año en el que el Imperio Japonés anexó la península tras décadas de asedio militar. Por más de tres décadas los coreanos no podían ni siquiera hablar su lengua o practicar algunas tradiciones locales. Y aunque fue un momento oscuro, esta presión gestó un movimiento independentista, importantísimo para mostrarle al mundo el poder de resistencia que tiene el país.

En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió sus territorios ocupados. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea; el norte quedaría bajo la administración de Rusia y el sur estaría comandado por el país norteamericano. Y aunque en un principio se trataba de una medida provisional, la Guerra Fría endureció las diferencias y en 1948 nacieron dos países: La República de Corea, con capital Seúl, y la República Democrática Popular de Corea, cuya ciudad principal sería Pyongyang.

Datos curiosos para conocer la esencia de Corea del Sur

Dicho todo lo anterior, queda claro que Corea del Sur es mucho más que nuestro rival en el próximo partido; es un país complejo, resiliente y quizá un amigo poco convencional de México. Para entenderlo un poco mejor, hemos seleccionado algunos datos que sin duda nos servirán si planeamos un viaje próximamente.

Almanaque

La población en Corea del Sur en 2026 ronda los 51.6 millones de habitantes, de los cuales la mitad viven en Seúl.

El 50% de los coreanos viven en Seúl./imagen Unsplash

Los coreanos nacen antes

Los bebés que nacen en el país tienen automáticamente un año. Esto se debe a que el sistema tradicional de Corea del Sur cuenta los meses de gestación como tiempo de vida. Por eso, cada 1 de enero los ciudadanos suman un año extra, sin importar su cumpleaños real.

Los coreanos tienen un año más que todos los demás./imagen Unsplash

Algo de la geografía

Corea del Sur es un país profundamente montañoso. Su punto más alto se ubica en la isla de Jeju, donde existe un volcán inactivo llamado Jeju, que se eleva a 1950 metros sobre el nivel del mar. Este monumento natural está rodeado de tubos de lava y de bosques ancestrales, importantísimos en la historia del país.

El volcán más importante está en una isla./imagen Unsplash

Y el plato tradicional es…

El kimchi, una mezcla de verduras fermentadas con especias, ajo y jengibre, acompaña casi todas las comidas. Esta receta es tan popular que se usa en el lenguaje coloquial para otras cosas, como por ejemplo cuando posas para una fotografía. Es común escuchar “digan kimchi”, para que todos sonrían para la cámara.