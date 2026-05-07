Lo que necesitas saber: De manera inédita, la presidenta de México ha dedicado parte de su agenda a la banda surcoreana. Ahora, confirmó que BTS tendrá una visita en 2027.

El ARMY que no consiguió boletos para las presentaciones que BTS está por ofrecer en nuestro país tendrá una nueva oportunidad… en 2027 . Así que a ahorrar…

Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de México.

Integrantes de BTS confirmaron su regreso a México durante su visita a Palacio Nacional

Luego de recibir en Palacio Nacional a la sensación del K-pop, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que echó al aire mientras mientras los integrantes de BTS saludaban a las miles de fans que lograron congregar en la plancha del Zócalo. la banda sí regresará a México.

“Les tengo una muy buenas noticias para todo el Army de BTS y para todas las y los jóvenes de México; les hice una propuesta”, dice Sheinbaum en un video en el que aparece acompañada de los integrantes de BTS.

“¿Quieren regresar el próximo año a México?”, les pregunta la mandataria, “¡sí!” Respondieron los siete jóvenes al unísono.

Se liberarán más boletos para los shows que BTS ofrecerá este 2026

“Regresa BTS en el 2027 a México”, confirmó la presidenta al terminar el video. Claro, por el momento no hay fechas ni nada. “Poco a poco vamos a ir viendo”, aclaró Sheinbaum ante las preguntas de periodistas que ya querían información precisa. Pero, pues no… pero ya pueden ir ahorrando para la próxima visita de la banda coreana.

BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Los boletos para estos tres shows ya están agotados… aunque OCESA avisó que se liberarán algunos “boletos de producción” (hoy, por ejemplo… y se espera que en las horas previas a los próximos conciertos).

Anuncio OCESA K-pop / Imagen: Ocesa K-pop

De manera inédita, Claudia Sheinbaum en su papel de presidenta de México ha dedicado parte de su agenda a BTS… no es para menos, debido a la sensación que la banda es en nuestro país.

Como ejemplo, lo que pasó este 6 de mayo: sólo horas después de anunciar que BTS estaría en Palacio Nacional y que la banda saldría un ratito a saludar (nomás desde uno de los balcones del inmueble), se congregaron alrededor de 50,000 personas. Un fandom poderoso y participativo, definitivamente.