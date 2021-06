¿Por qué no los han rescatado? Video capta a perritos atrapados en socavón de Puebla

En los últimos días, Puebla ha andado en las mira no solo de nuestro país, también de otras partes del mundo por un motivo muy peculiar. No, no fue por una acción extraordinaria del gobierno o porque su equipo de futbol la haya roto en la Liguilla y mucho menos por los memes de las caídas en la ciclovía. En esta ocasión, ese estado tiene el ojo de muchas personas gracias a un socavón enorme que ha puesto en peligro no solo a personas, también animalitos.

Fue el 29 de mayo cuando lo que comenzó como un hoyo de 5 metros en el municipio de Juan C. Bonilla se convirtió en un agujero masivo que por ahora mide 126 metros de profundidad. Su tamaño crece conforme pasan las horas y amenaza con llevarse una casa que está a su alrededor, la cual ya evacuaron las autoridades. Sin embargo, ahora la atención está en un par de perritos que están atrapados en este cráter y que nos tienen con el alma en un hilo.

También puedes leer: UN EXPERTO DE LA UNAM NOS EXPLICA LAS CAUSAS Y RIESGOS DEL SOCAVÓN DE PUEBLA

¿Qué pasó con estos perritos en el socavón de Puebla?

El 7 de mayo se reportó que un doggo pitbull llamado ‘Spay’ y otro lomito quedaron atrapados en el socavón de Puebla. Varias personas cercanas al lugar lo confirmaron y de inmediato se buscó la manera de sacarlos de ahí, pero la situación no es tan fácil. Es por eso que lamentablemente, los animalitos llevan cerca de tres días en el agujero, sin comida ni agua y mucho menos un techo donde resguardarse.

De acuerdo con Proceso, Tania, la hermana de la propietaria de este peludo contó que ella vive junto a su familia a unos 200 metros del socavón en Santa María Zacatepec y que fue alrededor de las siete de la tarde del lunes que su hermana pudo ver que ‘Spay’ y otro perro color blanco corrieron hacia la zona del hundimiento. Aunque la mujer trató de alcanzarlos, no pudo cruzar los límites de seguridad y los animales se acercaron al borde y acabaron por caer al interior.

Afortunadamente los lomitos siguen con vida

Fátima Ortega, la dueña del pitbull, relató a El Universal que avisó a Protección Civil que el doggo había caído al socavón, pero les contestaron que no podían hacer nada por él: “Me dijeron que más valía la vida de un humano que de un perro”. Por si esto no fuera suficiente, también mencionó que al día siguiente volvió a preguntar a los elementos por su mascota y la respuesta fue que “no sabían nada, que no estaban enterados del tema”.

Por un momento se dijo que quizá los perritos ya no estaban vivos. Pero afortunadamente y gracias a un video tomado con un dron que se hizo viral en redes sociales se pudo comprobar que ambos seguían con vida, en buenas condiciones y a la orilla del cráter –en un espacio que hasta el momento cuenta con tierra firme– y por ahora, solo están esperando a que alguna alma buena decida rescatarlos para volver a la normalidad.

¿Por qué no los han rescatado?

Como comentábamos antes, la cosa está complicada, pues no es nomás bajar al socavón por los doggos y ponerlos a salvo; ojalá todo fuera tan sencillo. Dadas las condiciones del socavón en este municipio y que el lugar es sumamente inestable, se está analizando fríamente la situación, pues estos factores han complicado las acciones para salvarlos porque bajar por ellos también pondría en peligro a los rescatistas.

En conferencia de prensa, la secretaria de gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill, habló sobre el caso de ‘Spay’ y su amigo, y recordó el riesgo que implica para las personas que busquen sacarlos del agujero:

“Sobre los perritos que cayeron en el socavón y que están ahí, capturados en alguna imagen, te puedo decir que se está valorando la posibilidad de llevar a cabo una acción de rescate pero es muy complicado, debido al riesgo que representa para los rescatistas, en el mundo de las emergencias y los desastres, hay una máxima y es nunca poner en riesgo, la vida de una persona más”.

Hay varias personas queriendo sacar a los perritos del socavón

Sin embargo, no todo está perdido. Resulta que varias organizaciones especializadas en el rescate animal se están organizando para salvar a los peludos del socavón. Usuarios en redes sociales y hasta la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA) de Puebla, pidieron autorización al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para poder iniciar con las labores de rescate necesarias para salvar a estos perritos.

“Son labores de riesgo. Sin embargo, cuando son llevadas a cabo por personal quienes tenemos la capacitación y el entrenamiento para intervenir en este tipo de escenarios tratamos de minimizar todos los riesgos posibles para que los rescatistas puedan hacer un descenso con seguridad”, declaró uno de los elementos de la URSVA, esperando a que el gobierno les de luz verde para que así, ‘Spay’ y su amigo vuelvan a casa sanos y salvos.