Lo que necesitas saber: Se trata de un tutorial donde Randy Smith enseña cómo usar Word en una Macintosh en 1989. Son casi dos horas del hombre usando el programa

¿Te imaginas crear un video ahora mismo y que éste se vuelva viral dentro de 35 años? Hablamos de que se volvería viral para el año 2059. Pues sí, eso fue lo que le pasó a Randall Smith, el hombre detrás de un tutorial para usar Microsoft Word considerado el video más aburrido del mundo.

Captura al video más aburrido del mundo / Whamtan (Youtube)

La historia del video más aburrido del mundo

Resulta que el buen Randy Smith se armó un video para explicarle a la gente cómo usar Word en una Macintosh (de Apple). Corría el año 1989 y las cosas eran muy distintas de lo que son ahora.

Casi cualquier persona puede usar Word hoy en día y crear textos, tablas, documentos, presentaciones y más. A varios todavía nos cuestan cosas como cuando metes una imagen y todo el texto se distorsiona, pero son detalles menores.

El tema es que, para esa época, usar el programa de Microsoft no eran tan común y menos en una Macintosh. Por eso, la compañía Florida marketing International se armó el tutorial protagonizado por Randy, tutorial que formó parte del catálogo de la MacAcademy.

El tutorial para usar Word en Macintosh es usado para dormir

Lo sabemos, darle el título a un video de ser “el más aburrido del mundo”, es muy subjetivo. Lo que es aburrido para unos, quizá no lo sea para otros. Cada cabeza es un mundo y recuerda que De gustibus non est disputandum (“Sobre gustos no se discute”).

Sin embargo, este video no puede discutir mucho esa corona porque la gente lo usa para dormir de lo aburrido que es. Esa es la razón por la que se ha vuelto viral recientemente, por servir de canción de cuna para quienes no logran conciliar el sueño.

De hecho, esa fue la razón por la que Randy Smith se enteró de que su video era viral este 2024. De acuerdo con una entrevista que dio al Wall Street Journal, un buen día recibió un mensaje de texto donde le avisaban que su voz servía para que la gente se durmiera:

“No tengo idea de por qué alguien que no tiene ningún interés en Microsoft Word lo estaría viendo, especialmente en una versión tan antigua“, declaró.

Y con ustedes, el video más aburrido del mundo

Te dejamos acá el video, un tutorial de casi 2 horas donde vemos a Randy Smith hablando, y hablando, y hablando, y hablando… hablando sin parar mientras muestra funciones básicas de Word. El metraje no tiene señales de haber sido editado, es decir, efectivamente el buen Randall estuvo todo ese tiempo dando una clase de Word frente a la cámara.

Por ahí se avienta unas frases que dan a entender que ya estaba desesperado, como cuando amenaza con dispararle a un perro o cuando se queja porque no hay un botón que dé esperanza, además de mostrar unas ganas de que el video acabe ya cuando se despide de la audiencia.

En fin, si tienes tiempo (o necesitas dormir), aquí tienes el video más aburrido del mundo.

