Lo que necesitas saber: Apple también buscó un acuerdo con Google para llevar su IA Gemini al iPhone, pero parece que al final cerró el acuerdo con OpenIA y ChatGPT

Parece ser que ser el próximo iPhone 16 incluirá, además de las novedades propias de Apple, nuevas funciones de inteligencia artificial. Un acuerdo con OpenIA (la compañía detrás de ChatGPT) se está cocinando y va en serio.

La idea es que iOS 18 cuente ya con funciones de IA Generativa, por lo que el iPhone 16 las traería integradas, mientras que otros dispositivos anteriores las obtendrían progresivamente cuando les lleguen las actualizaciones.

Lo que sabemos del acuerdo entre Apple y OpenIA

De acuerdo con reportes de Mark Gurman, de Bloomberg, Apple y OpenAI ya habrían llegado a un acuerdo para integrar funciones de Inteligencia Artificial a iOS 18, lo que incluye a ChatGPT. Es decir, tu próximo iPhone (o el actual cuando le llegue iOS 18) vendría con el chatbot más famoso del mundo.

El mencionado periodista, de hecho, informa que el acuerdo ya está cerrado. Siguen afinando detalles, pero ya sería un hecho que iOS 18 y el iPhone 16 tendrán funciones de IA como ChatGPT.

Se sabe que Apple también inició conversaciones para que iOS 18 integrara su IA Gemini, pero a diferencia del acuerdo con OpenIA, al parecer esas conversaciones no han cuajado del todo.

¿Qué funciones de IA integrará Apple a iOS 18 y el iPhone tras el acuerdo con OpenIA?

Como ya mencionábamos, la principal novedad sería la integración de ChatGPT, pero los reportes antes citados indican que también habría beneficios para Siri.

Siri pasaría a ser mucho más inteligente, con una capacidad de conversación más desarrollada y adaptable.

Este año Apple tendrá su evento anual para desarrolladores WWDC 2024 del 10 al 14 de junio, así que en esos días podrían darse a conocer todas las funciones y novedades que llegarían a iOS 18 y al iPhone tras el acuerdo con OpenIA.

La mejor pista que tenemos para confirmar que así será, fue la frase utilizada por Greg Joswiak (vicepresidente senior de Marketing de Apple) para invitar al WWDC 2024. Escribió, literalmente: “It’s going to be Abolutely Incredible”… ¿Lo notas? Sí, AI en mayúsculas.

Todo indica que la IA llegará pronto a la palma de nuestras manos. ¿Opiniones?

