Así se vio en video el meteorito que explotó en los cielos de Japón

Antes de que vayas al chisme, no, el meteorito no tocó tierra, y no pasó a mayores. Solo fue un destello luminoso que duró varios segundos en el cielo, pero que dejó a más de uno con la boca abierta, tanto en Japón como en el mundo entero. Pero ahí te va.

Resulta que un meteoro de más de un metro y medio de diámetro y con más de 5 toneladas de peso (según información de la Organización Internacional de Meteoros), explotó e iluminó el cielo de Japón en la madrugada del pasado 2 de junio a las 2:32am.

Algunos habitantes de Tokio dijeron que el estruendo fue tan fuerte, que se llegó a confundir con el sonido de un edificio derrumbándose, o alguna fuerte explosión aledaña, mientras otros, presenciaron cómo el cielo se iluminaba en segundos.

Según The Japan Times, Daichi Fujii, curador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, también grabó un video del meteorito con una cámara instalada en el balcón de su casa. Cabe mencionar que el Observatorio Astronómico Nacional dijo este fenómeno es bastante común, y que pasa cada mes en promedio, pero a pesar de que son muy visibles, es algo raro que la gente escuche algo. Sobre todo, una explosión tan fuerte como la de hace días.

Acá una recopilación de este mismo suceso, en Japón, pero en 2018