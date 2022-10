"Me quedé dormida": Captan a mujer mintiéndole a su novio mientras anda de fiesta

Una más de TikTok, el arma de doble filo más poderosa de todo internet. Y es que esta red social todos tienen la capacidad de volverse virales por cualquier cosa, incluso si es algo que involucra a otras personas que ni se dan cuenta de que las están grabando en situaciones comprometedoras.

Tal cual eso le pasó recientemente a una mujer en Guadalajara, quien en pleno palenque fue captada por el celular de otra persona justo cuando le decía una mentirilla piadosa a su novio, al cual le aseguró que no le contestó porque estaba dormida. ¡No puede ser!

Foto: @Camirangel19 (TikTok)

Una mujer fue captada mintiéndole a su novio en plena fiesta

En el video en cuestión –que está musicalizado con una canción llamada “El Rescate”– podemos ver la conversación de WhatsApp entre la joven y una persona cuyo contacto tiene registrado en el celular como ‘Inútil’. Algo que de buenas a primeras nos da algo de contexto.

“¿Por qué no contestas?” le pregunta el sujeto a esta chica, quien aplica la vieja confiable de “me quedé dormida” pero con un choro más creíble: “llegué y me sentía mal…. Perdón, se me bajó la presión me vine como a las 5”, se lee en dicho chat. ¡Nooo!

Vean el video 100% real no fake a continuación:

No sabemos si fue infidelidad, pero al parecer la mentira sí ocurrió

Obviamente el video en cuestión provocó muchas burlas y comentarios al respecto, pues algunos consideraron que la mujer no sólo le fue infiel al ‘inútil’ con el que hablaba, sino que además tiene la culpa de no decirle a su aún novio que mejor cada quien por su lado y recurre a las mentiras para escudarse.

Por otro lado, muchos y muchas que hace unos meses tuvieron miedo de los ‘picacostillas’ ahora ya encontraron otro pretexto para desconfiar de sus parejas. Algo que seguramente les provocará problemas en los próximos días. ¡Un mundo nos vigila!