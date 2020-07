Lo que sabemos sobre la reaparición de la ‘niña perro’ en Tamaulipas luego de 11 años

Cuando creíamos que los ovnis protegiendo el mar de Tampico ya no podían ser superados por nada, llega Tamaulipas una vez más diciendo “Quítense que ahí les voy” y lo hace con la ‘niña perro’, un personaje que ha aparecido después de varios años para asustar a los habitantes de dicho estado y de paso, a los usuarios de internet.

Sí, leyeron bien. En las últimas h0ras las redes sociales se han volcado su atención en la ‘niña perro’, una persona que es legendaria en Tamaulipas y la cual ha reaparecido después de 11 años para rondar por las calles de la entidad, algo que tiene a muchos pensando si realmente el 2020 puede ser más sorprendente o de plano ya estamos tan asustados que nos creemos cualquier cosa.

La ‘niña perro’ es una leyenda urbana que comenzó en el año 2009 con la aparición de una joven desnuda que fue captada corriendo como perro (o sea en cuatro patas) y de manera muy extraña por la colonia Ampliación Unidad Nacional, ubicada en Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con los lugareños, la niña en cuestión se habría ‘escapado’ de la casa en donde su madre la mantenía encerrada debido a su condición física, pues ella buscaba evitar que los vecinos se asustaran o burlaran de la adolescente que en ese 2009 tenía aproximadamente unos 14 años.

En el 2009 fue muy sonado el caso de la niña perro en Tampico, pero como solo había testimonios y no evidencias, plantaron una foto de una escultura que lo pareciera. Y no, no es ninguna niña perro, solo es una chica que padece una enfermedad. pic.twitter.com/B3LB4VzFyx

— Bella Demente 🖤 (@SoyMarbe) July 16, 2020