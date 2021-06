Aprovechar oportunidades nivel: Niño nada en calles inundadas de Jalisco

Hay un dicho muy popular que indica algo como “donde unos ven problemas, otros ven oportunidades” y no cabe duda que el niño del que hablaremos hoy es uno de ellos, pues el pequeño aprovechó las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias en Guadalajara para ponerse a nadar un rato.

Como seguramente vieron en redes sociales, la tarde del miércoles 23 de junio la Zona Metropolitana de Guadalajara presentó inundaciones en varios puntos de la ciudad, algo que provocó el cierre de vialidades, la suspensión por horas del transporte público, automóviles varados, un árbol caído, entre otras cosas.

Un niño aprovechó las inundaciones en Jalisco para nadar un rato

Si bien la gente de Jalisco estuvo atenta a los estragos de la lluvia en dicho estado, algunos no la pasaron tan mal. Y sí, lo decimos por un chamaco que aprovechó que el nivel del agua estaba un poco alto en las calles de Jalisco y decidió echarse un chapuzón en las aguas no muy cristalinas.

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales podemos ver a niño que supuestamente fue captado en la avenida Niños Héroes, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. El clip de pocos segundos de duración nos muestra cómo el pequeño se echa varios chapuzones en la zona inundada sin importarle nada más.

Chéquenlo con sus propios ojos:

¿Al mal tiempo buena cara? 🌧🏊‍♂️ Capturan el momento en el que un niño sale a la avenida Niños Héroes a nadar con la inundación, esto en el municipio de Tlaquepaque #LluviaZMG pic.twitter.com/mMhFCLx1eS — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) June 23, 2021

Y la gente obviamente compartió su punto de vista al respecto

Como era de esperarse el video del niño ha despertado comentarios de todo tipo. Desde los que se burlaron del tema y afirmaron que el pequeño sólo está fortaleciendo su sistema inmune, hasta los que cuestionaron dónde estaban los papás del niño y el peligro que representa nadar en aguas negras o sin saber si hay alguna alcantarilla destapada en la zona.

Ahora sí que afortunadamente a este niño no le pasó nada (o no que se sepa), aunque sin duda realizó una maniobra que quizá a muchos de nosotros se nos cruzó por la mente en alguna ocasión (o quizá no).