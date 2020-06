Vio a una bolsa moverse en el camino y al abrirla encontró a un lindo cachorro abandonado

A Malissa Sergent Lewis de Kentucky, Estados Unidos, se le estaba haciendo tarde para llegar a trabajar y decidió tomar un camino rural como atajo. Sin embargo, lo que vio más adelante en el camino la detuvo en seco. En el camino vio una bolsa de basura que se movía solita, por lo que sin pensarlo detuvo su coche y se bajó a investigar. Cuando abrió la bolsa se quedó impactada así como toda la comunidad de Internet.

“Vi esta bolsa de basura en el camino y pensé, ‘¿acabo de ver esa bolsa moverse?’. Cuanto más me acercaba, me daba cuenta que sí se movía”, le contó Lewis a The Dodo en el 2017, año en el que pasó esto pero que ahora resurge en las redes. “Algo estaba vivo dentro de esa bolsa y sabía que tenía que sacarlo”. Ella grabó todo el proceso a través de un video que subió a su perfil.

Sin tener la menor idea de qué animal se trataba, Malissa se acercó y empezó a romper la bolsa con cuidado. “La bolsa estaba atada con un nudo, así que la rasgué en una esquina y miré adentro”, dijo la mujer. “¡Era un cachorro! Y seguro que estaba contento de verme. Apenas lo abrí y vio la luz, comenzó a mover la cola. Sabía que estaba bien”, agregó.

Aunque el cachorro portaba un hogar, no tenía ningún tipo de identificación. Además, la bolsa cerrada con él adentro es un claro indicio de abandono. Por alguna razón, alguien despiadado prefirió encerrarlo en una bolsa y tirarlo en la calle que buscarle un hogar.

Afortunadamente Malissa lo pudo encontrar, rescatar y sin pensarlo dos veces lo cargó y decidió llevarlo en su auto hasta la escuela, lugar donde trabaja de maestra.

“Simplemente lo puse en mis piernas y manejé hasta la escuela”, comentó. “No podía dejarlo en el auto, así que lo llevé conmigo. El director me vio y dijo ‘¡Tienes un perro!’’ Le dije ‘es una larga historia'”.

Ya en la escuela, el cachorro se notaba muy feliz y contento de estar en compañía. Al no poder tenerlo en la escuela, Malissa le llamó a su hija para que lo recogiera y lo llevara a su hogar. Más tarde lo llevaron al veterinario para hacerle un chequeo profesional y asegurar que estuviera en buen estado de salud.

Dada la terrible situación del abandono de este pequeño, Lweis llamó a las autoridades para iniciar una investigación de maltrato animal. Nunca se encontró a los responsables pero lo importante es que es cachorro fue rescatado.

“¿Quién podría hacerle algo así a un animal? No importa quien seas, todo el mundo ama a los cachorros”, dijo Malissa. “Es de una persona realmente insensible poner un animal en una bolsa de basura y arrojarlo al lado del camino. Tenían malas intenciones al hacer eso”.

El cachorrito es tan hermoso que Lweis y su familia decidieron adoptarlo y darle un hogar amoroso. Lo llamaron Hefty que significa “fuerte”. “Todos amamos al cachorro. Será amado y tendrá un buen hogar con nosotros. Estoy contenta de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para salvarlo”, finalizó la docente.