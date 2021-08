“Duré 4 días con oxígeno”: Chofer pide a usuarios usar ‘el pinch% cubrebocas’ en su unidad

Pues a ver si así entienden el mensaje… Un chofer se volvió viral en redes sociales por la peculiar forma en que pide a los usuarios de su unidad usar siempre cubrebocas, porque la neta sí nos llega bastante el mensaje que se aventó.

Chofer pide usar cubrebocas no por ellos, sino por él

Con una cartulina como las que usábamos para exponer en la escuela, el chofer dejó un mensaje claro, contundente y directo, a quien sigue creyendo que si no usa cubrebocas no pasa nada porque “es su cuerpo y él/ella decide si se cuida o no”.

Lo que personas que piensan eso olvidan, es que si no traen cubrebocas pueden infectar a los demás con las famosas gotículas que expulsan de la nariz o boca. Entonces no, no sólo se exponen a sí mismos o así mismas, exponen a toda la gente a su alrededor en caso de traer el virus y no tener ni idea de ello.

Este chofer lo entiende muy bien y en eso se enfocó su mensaje. En la cartulina que fue compartida en redes se puede leer que el hombre explica con mucha claridad que si se le pide traer cubrebocas a las pasajeras y pasajeros, no es para su salud, sino para la de él.

Dice que ya tuvo COVID-19 y no se va a arriesgar a que un pende… lo contagie otra vez

Y es que resulta que el chofer ya tuvo COVID-19. Según cuenta en su mensaje, pasó nada menos que cuatro días con oxígeno por culpa de la enfermedad. Entonces, claro está, no quiere pasar por lo mismo otra vez nomás porque algún irresponsable sigue pensando que eso del cubrebocas sólo es para quien está enfermo o “cree ilusamente en el virus”.

“Si te pido que te pongas el pinche cubrebocas, no es por ti, es por mí. Duré cuatro días con oxígeno por culpa del COVID para que venga un pendejo y me vuelva a infectar. Atte: Sr. Conductor”, se lee en la cartulina colocada detrás del asiento del chofer.

Conductores de transporte público no pararon con la pandemia

Obviamente el personal médico acapara los reflectores cuando hablamos de quienes no han podido parar como la gran mayoría desde que inició de la pademia. Pero los conductores de transporte público también se encuentran entre las profesiones que se han mantenido trabajando y en contacto con mucha gente día a día, lo que los pone en una situación muy vulnerable.

Así que ojalá este mensaje sirva no sólo para quienes abordan el camión que este chofer conduce, ojalá llegue también a todos los usuarios que se ven en la necesidad de salir diario a tabajar o deciden pasear porque ya están hartos del encierro. El cubrebocas es indispensable para no contagiarse y para no contagiar, no es un capricho de las autoridades.