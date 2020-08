Las situaciones más difíciles de esta vida pueden empujarnos a realizar acciones desesperadas, a veces muuuuy desesperadas. Una mujer de Coahuila se vio precisamente en esa situación y decidió llamar a la policía. No, no para denunciar un delito, sino para que los oficiales se llevaran con ellos a sus tres pequeños porque ella aseguró no tener nada para darles de comer.

Este triste caso se presentó en la colonia Villa del Carmen, en Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con el portal Vanguardia MX, la mujer de tan sólo 20 años de edad se identificó como Dulce Ramírez González y llamó al 911 explicando que su tres hijos se encontraban en riesgo, pero no explicó a detalle cuál era el problema.

Cuando un grupo de policías llegó a su casa, la mujer les explicó que hizo la llamada porque no tenía nada para darles de comer a los menores y fue entonces cuando les pidió que se los llevaran con ellos porque no quería verlos sufrir.

La mujer fue abandonada con los tres niños cuando inició la pandemia

Dulce contó a los oficiales que su pareja sentimental la abandonó cuando comenzó la pandemia (sí, otra vez está involucrado el coronavirus en una historia triste de este país), con los niños y sin trabajo, aunque no se detalla si el hombre era el padre de los menores.

La mujer expresó que era la madre de los tres pequeños: Keiner, de cinco años de edad; Leonel, de tres, y el más peuqeño de nombre Isaí, de apenas dos años de edad. La reacción de los oficiales seguramente fue de sorpresa y mucha tristeza (como nos pasó a nosotros al conocer esta desgarradora historia), pero mantuvieron la calma y actuaron de la mejor forma.

Los policías de Coahuila tranquilizaron a la mujer y le pidieron que no una tomara una decisión de esa magnitud a pesar de lo complejo de su situación. Los oficiales le dijeron que seguramente encontrarían ayuda para ella a través de algún programa social.

De su caso, por fortuna, ya tomó conocimiento la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF), un organismo público del gobierno de Coahuila, que brinda asistencia en casos de niños y niñas en riesgo.