WTF!: Una mujer y su abuelo fueron agredidos por darle de comer a perritos callejeros

En este mundo hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de ayudar a otros, sean personas o animales. Susana Dávalos es una de ellas, pues sale a las calles de forma habitual para dejarle comida a perritos callejeros. Sin embargo, sus acciones no son del agrado de todo el mundo ya que recientemente fue agredida por una familia que no está de acuerdo con sus acciones.

Susana vive en La paz, Bolivia. Y como dijimos antes, se dedica a ayudar a perritos callejeros de varias partes de su ciudad dejándoles comida de forma recurrente. Pero el pasado lunes 31 de agosto, ella y su abuelo fueron abordados por una familia cuando pretendían dejar comida a unos perros cerca de su casa.

Familia la acusa de atraer ratones al dejarle comida a los perritos callejeros

La joven activista comenzó a grabar la agresión de los familiares que salieron de la casa para impedir que dejara el alimento para los perritos callejeros bajo el argumento de que eso atrae ratones a su vivienda. “Aquí, amiga cochina, no vas venir porque vienen los ratones”, expresa un hombre que también se encuentra grabando el encuentro.

Susana pregunta al hombre cuál es su casa y luego le cuestiona dónde está dejando los platos, haciendo alusión a que ella está dejando la comida lejos de la vivienda. Pero como suele suceder en conflictos entre vecinos, el hombre no entiende razones y continúa son los insultos.

“Vaya y ponga (la comida) a su casa, ¡no sea cochina!”, le dice a la joven. Más adelante en el video observamos a más miembros de la familia agrediendo a Susana: “Lleva tus asquerosidades a tu casa”, “¡Entiende! A ver, ¿en qué idioma te hablo, imbécil?”, “Asquerosa… eres una cerda”, se escucha decir a los molestos familiares.

Ya tomó acciones penales

En una nueva transmisión en Facebook compartida este viernes, Susana Dávalos anunció junto a su abogado que un día antes iniciaron las acciones penales correspondientes contra la familia Bustos, los responsables de la agresión. La mujer indicó que tomó varias precauciones y dejó la comida lejos de la casa en cuestión porque antes ya había tenido diferencias con esa misma familia, pero de todos modos optaron por agredirla.

“Me empezaron a decir de todo. Me dijeron cochina, cerda, imbécil (…) y la verdad es que lo que más me ha dado bronca es que vengan y empujen a mi abuelo“, mencionó la mujer. En fin, hay personas que no sólo no ayudan a los perritos callejeros, sino que también se convierten en un obstáculo para quienes sí quieren hacerlo.