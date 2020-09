Mundo enfermo y triste: Pintan a perrito callejero para que parezca tigre

La violencia tiene muchas formas de manifestarse No sólo son golpes o ataques físicos, sino es todo un espectro que incluye afectaciones emocionales, psicológicas y más. Lo mismo sucede con el maltrato y la crueldad animal: no sólo son golpes o patadas, sino también el abandono, el rechazo, y percibir a los animales como una mera forma de entretenimiento. Los perritos son de los que más han sufrido.

Y esto último fue lo que sucedió con un perrito que fue pintado para que parezca tigre. En las imágenes, el doggo aparece pintado de naranja con rayas negras, incluido su rostro. De acuerdo con algunos reportes, no se sabe si el perro es callejero (lo más probable es que sí), pero en cualquiera de los escenarios, se trata de maltrato animal.

El maltrato animal no es gracioso

El lamentable hecho ocurrió en Malasia, y una asociación que lucha contra el maltrato animal, publicó una serie de imágenes del perrito pintado para que puedan obtener información de los posibles dueños, y así, los responsables de este acto de crueldad animal. Como apuntan, pintar a los animales no sólo es maltrato, sino que puede ser algo sumamente peligroso, pues algunas pinturas podrían ser tóxicas.

En México, por ejemplo, era común ver en los mercados (tianguis) a personas que vendían pollitos pintados de colores. ¿La razón? Estos se vendían como juguetes o mascotas; sin embargo, la pintura solía ser tóxica para los pollitos, por lo que no sobrevivían más de un par de días. Hechos lamentables que se siguen repitiendo (en algún momento, se puso de moda vender pollitos pintados como los de Angry Birds).

*Aprovechamos para hacer un llamado: no compren pollitos o animales pintados. Los animales no son entretenimiento, son seres vivos.

Daños irreparables para los perritos

Lamentablemente, el caso de este perrito que fue pintado para que parezca un tigre, no es un único. Desde hace años, en redes sociales han surgido imágenes y videos de perros que son rescatados a partir de que su pelaje fue pintado de diversos colores. Esto representa un peligro enorme para las mascotas, pues muchas veces lo hacen con pintura de laca, o bien, con tintes que utilizan los humanos.

Esto puede causar reacciones alérgicas en las y los doggos, y también puede provocar quemaduras. Sólo piénsalo: si alguna vez te has teñido el cabello, suele dar comezón en el cuero cabelludo. Pues bien, la piel de los perritos es mucho más sensible, y el daño puede ser irreversible. Si la pintura es tóxica, no sólo la absorben de manera cutánea, sino la pueden lamer…

Hace unos años, surgió el caso de Violet, una perrita que fue rescatada después de que su dueña, la pintara de morado para que le “hiciera honor” a su nombre. La perrita rechazó la pintura y le provocó quemaduras graves al grado de que perdió pedazos de su piel y pelaje. Su recuperación fue lenta, pero exitosa. Sin embargo, Violet estuvo a punto de morir.