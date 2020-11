Hora de llorar: Murió Carla Sacchi, la mujer a quien su esposo llevaba serenata afuera del Hospital

Una de las historias que más logró conmovernos los últimos días fue, sin duda, la de un tierno abuelito de 80 años que le llevó serenata a su esposa en Italia. Pero ojo, no hablamos de cualquier serenata, el hombre se sentó afuera del hospital donde ella se encontraba y, con un acordeón en brazos, le dedicó un humilde y amoroso gesto que conmovió al mundo entero.

Y es que el put# coronavirus y las restricciones que lo acompañan, impidieron que este adorable abuelito, llamado Stefano Bozzini, pudiera visitar a su esposa en el Hospital Castel San Giovanni, al que ella fue ingresada para realizarse unos estudios bajo la sospecha de que pudiera tener cáncer.

“Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra”

A @chegiornoRadio1 Stefano Bozzini,l’alpino che ha suonato per la moglie ricoverata https://t.co/kiv9BamaFJ pic.twitter.com/cTcDTccQfn

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2020