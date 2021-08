“¿Quién es esa imbécil?”: Profesor insulta a una de sus alumnas en plena clase virtual

Mientras que en México andamos con la polémica por el regreso a clases presenciales, en países como Perú todavía se está empleando la educación a distancia. Pero vaya que el siguiente caso está lejos de ser un ejemplo de “educación”, pues un profesor generó mucha (y merecida) indignación por insultar a una de sus alumnas en plena clase virtual.

Sí, ooooootro caso de un profesor que se olvida que las reuniones a distancia pueden grabarse y comienza a decir cosas nada agradables durante su clase virtual. Pensamos que este tipo de casos ya no se daban luego de los escándalos en meses anteriores, pero mira tú, acá vamos de nuevo.

El profesor insultó a una de sus alumnas en clase virtual: la llamó “imbécil” y “adefesio”

Este caso se viralizó fuerte en redes sociales al grado de llegar a noticiarios locales, como ATV Noticias. Durante el programa Al estilo Juliana, se presentó el video donde se observa cómo el profesor discute con una de sus alumnas; el problema es que no lo hace de manera nada amable y comienza a insultarla.

El profesor, identificado como Regis Huamán, es docente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Al parecer, habló sobre la religión durante su clase virtual y la estudiante que terminó insultada se habría reído cuando lo hizo.

“¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe? Una imbécil jajaja dicen… ¿de quién se ríe?“, menciona el profesor. “Una chibola adefesio que no sabe nada. A mí discútanme con razones. Isabel Palomino Hernández, que nunca se repita, no te cojudees conmigo. Yo estoy acá hablando de ciencia, no estoy hablando de estupideces“.

Y se le fue con todo también a quienes son creyentes de alguna religión

Y después de llamar “imbécil” y “adefesio” a la alumna, este profesor se puso a insultar también a toda persona creyente de una religión básicamente por no “abrir los ojos”, pues dice que él sí lo hizo luego de varios años.

#VIDEO | Ayacucho: docente universitario insulta a alumna en clase virtual El catedrático Regis Huamán argumentó que la universitaria se reía de su explicación, por lo que reaccionó con fuertes palabras.https://t.co/evGDvXdLCa — Diario La República (@larepublica_pe) August 12, 2021

“Es que históricamente nos han deformaddo el cerebro. No nos dan opciones. Yo mismo he sido religioso, adventista, más de 26, 28 años; hasta que me di cuenta de que eso era una estupidez ,y decidí dejar de ser estúpido“, menciona durante la clase virtual.

“Esa es una decisión de cada uno. La única manera de crecer, es dejar de ser estúpido. No hay otra salida. Y no crean que yo estoy hablando tonterías… pónganme a lo mejor de los obispos, los pastores, quienes sean para sacarles la mermelada“, insiste.

Ya se pidió una sanción contra el profesor por andar hablando así en la clase virtual, ahora la pregunta es… ¿cuántas veces se habrá expresado así en clases presenciales, cuando nadie lo grababa?