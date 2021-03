“¿Qué van a ganar?”: Profesor del IPN critica protesta de mujeres contra la violencia durante clase virtual

Sí, salió otro más. Un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue exhibido en redes sociales lanzando comentarios donde deja claro que no le agradan nada las protestas de mujeres por el Día Internacional de la Mujer, y se unió así los 4 maestros previamente señalados por este mismo tema en el marco del 8M.

El profesor del IPN en cuestión fue identificado como Ubaldo Bonilla, quien imparte Cálculo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) No. 9. El video fue compartido en grupo de Facebook llamado Mi Crush Voca 9 y ya te imaginarás las reacciones que desató.

Resulta que durante una clase en línea el pasado 8 de marzo, este profesor del IPN habló sobre el Paro Nacional de Mujeres —que muchas realizaron al día siguiente como protesta por la violencia que sufren día con día—, porque le avisaron que las compañeras de la clase no se conectarían ese día.

Pero en lugar de mostrase empático o al menos guardarse su polémica opinión para un entorno diferente, el maestro comienza a tirarle con todo a las mujeres. “Yo soy así, no me han conocido en clase directamente. Soy muy violento. He golpeado, nomás que te digo que cuando sangran, cuando empiezan a sangrar y veo que ya empiezan a convulsionar, sí me detengo”, dice en tono irónico el profesor al inicio del video.

El profesor Bonilla asegura que no encuentra nada lógico en el movimiento feminista (y en ningún movimiento de la actualidad), por lo que pide a los estudiantes que “no le vengan” con que no tomarán la clase al día siguiente en apoyo de dicho movimiento.

“Dejar de tomar una clase por, digo, ¿en apoyo de qué? ¿Qué van a ganar con estar en su casa sin conectarse a la clase? Le digo a las chavas. ¡Y bien bravas ehh! No, bien bravísimas… no, no, no, bien emocionadas”, dice.

Luego de eso, comienza a decir que las cosas en el matrimonio no son igualitarias, pues dice que los hombres son quienes cargan a los hijos, trabajan y dan todo el dinero para el sustento del hogar. “¡Ahhhh! Porque todavía de que una mujer trabaja tu obligación de hombre es, como dijo la compañera, entregar todo el gasto, ellas no sueltan nada. Aunque trabajen, no, no, mentira que a la mitad. No, no es cierto“, explica.

El profesor del IPN asegura que no apoya las protestas de mujeres porque no está de acuerdo con que salgan a deshacer la ciudad y finaliza con otra joyita al contar que una niña le dijo que él no apoya a la mujer.

“¿Cómo no la voy apoyar? Si a mi vieja le digo pégame como quieras, hazme lo que quieras, quítame todo mi dinero. ¿Qué mas apoyo quieren que le dé? Lavo, plancho, trapeo, voy por el mandado, a ver… ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más apoyo puedo dar?“, dice (Uy pues perdón por exigirle tanto, profe)

El IPN no se ha pronunciado hasta el momento sobre los comentarios de este profesor.