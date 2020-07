Mesera corre a un CEO racista de su restaurante y el Internet la premia con 900 mil pesos de propina

El cambio está sucediendo. Afortunadamente ya no hay lugar para el racismo por más que siga existiendo. La historia de Jennica Cochran, una mesera del restaurante Lucia en Carmel Valley, California, lo confirma una vez más. La joven saltó en defensa de una familia asiática estadounidense y echó a un hombre del restaurante después de que insultó a una familia por ser asiática.

La ahora llamada “heroína cotidiana” fue grabada en el momento de los hechos. Justo cuando defendió a sus clientes y corrió a un hombre del restaurante por hacer comentarios racistas. El video grabado por un miembro de la familia Jordan Chan se hizo viral y el Internet la premió con 40 mil dólares de propina.

La historia se dio el pasado 4 de julio, cuando la familia estaban celebrando el cumpleaños de su tía. En eso, un hombre en otra mesa comenzó a hacer comentarios racistas y desató la increíble reacción de la mesera Jennica Cochran.

Chan le dijo a KION: “Estábamos cantando la canción de feliz cumpleaños. Estábamos tomando fotos y jugando entre nosotros, y de repente el hombre, Michael Lofthouse, comenzó a hacernos comentarios racistas muy fuertes”, dijo Chan. Fue entonces cuando comenzó a grabar.

“Trump te va a joder”, se puede escuchar al hombre diciendo en el video. “¡Tienes que irte! ¡Maldita pieza asiática de mierda!”. Poco después de que comience el video, la mesera Cochran interviene y exige que el hombre salga del restaurante, diciendo: “¡No, no le hables así a nuestros invitados! ¡Sal de aquí!”.

Más tarde, el hombre racista del video fue identificado como el CEO británico de tecnología Michael Lofthouse. Un ejemplo más de que la educación y el dinero no tienen absolutamente nada que ver.

“He tratado con el racismo antes, pero nunca en esa escala”, dijo Chan a KPIX 5. “Nunca en el nivel en el que alguien completamente no provocado se sintiera obligado a expresar su odio sin ninguna razón”.

Por su parte, la heroína Jennica Cochran le explicó a ABC7 por qué intervino: “Escuchar la emoción que salía de mi voz, ver mis gestos, fue increíble, fue algo que se apoderó de mí e hice lo que debía hacerse”, dijo Cochran. “Hice lo que cualquier otra persona debería hacer en esa situación”.

“Me sentí muy protector con ellos. No vienes aquí y dices ese tipo de cosas a las personas. Especialmente las personas se sienten tan expuestas al salir de la cuarentena”, continuó Cochran. “La mayoría de estas personas es la primera vez que salen a la calle a cenar y luego tienes a alguien atacándolos, simplemente no, no, no tengo tiempo para esto”.

“Que alguien te odie solo por la forma en que te ves, eso está más allá de mí. No entiendo eso”. Ella concluyó: “No es algo que toleraré nunca más, estar en silencio”.

Como era de esperarse, el video circuló rápidamente en las redes sociales. Así empezó una campaña para recompensar a Cochran con una gran propina. Se abrieron tres campañas diferentes en GoFundMe por parte de diversas personas, las cuales han recaudado en conjunto una cantidad de 40 mil dólares en total (unos 900 mil pesos).

“Por mucho que sea satisfactorio arrastrar al hombre que hizo esto a esa familia, es aún más satisfactorio cuando levantamos a las personas que se ponen de pie para defender a quienes están en el extremo receptor de tal racismo”, explica la campaña. “En este caso, esa persona es una mesera llamada Jennica Cochran. Ella habló con una furia apasionada contra este hombre, posiblemente poniendo su trabajo en juego en medio de una crisis económica para luchar contra el sabor del racismo eso se está desenfrenando en nuestro país”.

Los mensajes de felicitación para la mesera comenzaron a llegar rápidamente, con un donante escribiendo: “La audacia de un británico blanco para decirle a cualquiera en los Estados Unidos que no pertenecen a este país. Chica, la forma en que saltaste en defensa de esa familia fue increíble ¡Te mereces la propina más grande de la historia!”. Vean aquí el video completo: